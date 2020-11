PSL: Warunkiem pomocy dla przedsiębiorców powinno być poniesienie strat, a nie rodzaj działalności

Na wtorkowej konferencji prasowej szef PSL powiedział, że m.in. branża sklepów spożywczych też potrzebuje pomocy w związku z epidemią koronawirusa i wpisania do rządowej tarczy antykryzysowej. Powołał się na swe niedawne rozmowy z właścicielami rodzinnych sklepów spożywczych w Krakowie, których obroty znacznie spadły przez brak turystów czy studentów.

Kosiniak-Kamysz przypomniał trzy główne postulaty ludowców dotyczące wsparcia przedsiębiorców. Pierwszy zakłada, że obecnie wartość tzw. tarczy antykryzysowej powinna być na podobnym poziomie jak w marcu i kwietniu, a warunkiem uzyskania pomocy powinno być poniesienie strat, a nie rodzaj prowadzonej działalności.

"Nie ma być podziału na różne sektory, tylko pomoc ma być skierowana do wszystkich, którzy stracili na pandemii. To ma być najważniejsze kryterium - utrata środków do funkcjonowania, do prowadzenia działalności gospodarczej, do życia, a nie rodzaj działalności" - powiedział szef PSL.

Drugi postulat PSL to umorzenie składek na ZUS dla małych i średnich firm, a dla większych przełożenie ich odprowadzenia. Kosiniak-Kamszy dodał, że prolongata spłaty powinna dotyczyć również kredytów i leasingu. Przypomniał, że PSL postuluje wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u.

Trzecim postulatem Koalicji Polskiej-PSL jest "uruchomienie na nowo" Funduszu Płynności.

Kosiniak-Kamysz podsumował, że te trzy postulaty płyną z konsultacji z przedsiębiorcami. Stwierdził zarazem, że takich rozmów nie prowadzi strona rządowa.

Poseł PSL Dariusz Klimczak odniósł się do poniedziałkowego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego ws szczepionki na Covid-19.

Klimczak mówił, że warto by rząd wypracował strategię i wypromował programy edukujące dotyczące szczepień. "Niech nie popełnią błędu jak przy sczepieniach na grypę" - apelował.

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podała na Twitterze, że KE podpisze kontrakt z tym konsorcjum na 300 mln dawek. Premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek, że podpisanie umowy z BioNTech-Pfizer planowane jest na środę, Polska "otrzyma szczepionki w tym samym czasie, co inne kraje UE" i "chcemy mieć co najmniej 20 kilka milionów szczepionek".