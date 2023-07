W samolocie może znajdować się jeszcze pewna ilość paliwa, dlatego strażacy w dalszym ciągu zabezpieczają miejsce wypadku - poinformował we wtorek rzecznik PSP w Nowym Dworze Mazowieckim mł. kpt. Paweł Plagowski. Dodał, że na miejscu jest ciężki samochód gaśniczy z dużą ilością środka pianotwórczego.

Rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim na wtorkowym briefingu przekazał, że działania strażaków w pierwszej fazie po katastrofie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wraku samolotu oraz budynku, w który uderzył samolot.

"Strażacy udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy, we współpracy z ratownikami Państwowego Ratownictwa Medycznego. Po segregacji dokonanej przez ratowników PRM i po rozlokowaniu poszkodowanych do szpitali warszawskich, szpitala w Płońsku, Ciechanowie oraz Legionowie działania straży pożarnej sprowadzały się do dalszego zabezpieczania miejsca zdarzenia" - mówił.

Plagowski dodał, że strażacy oświetlali także teren, by umożliwić wykonywanie czynności innym służbom. Strażacy zabezpieczali także samolot i polali wrak pianą by zabezpieczyć go przed ewentualnym pożarem.

Wskazał, że osoby po wypadku był dostęp do osób poszkodowanych i nie trzeba było używać specjalistycznego sprzętu do rozcinania blachy. Dodał, że również obecnie strażacy zabezpieczają wrak ze względu na to, że może się w nim znajdować paliwo.

"Na miejscu jest samochód ciężki z dużą ilością środka pianotwórczego. Jeżeli służby wiodące, które prowadzą w tym momencie czynności parposza nas o dalsze działania będziemy współpracować dalej" - zapewnił.

Pytany o to co konkretnie znajdowało się w budynku, w który uderzył samolot odpowiedział, że niewykluczone, że znajdował się tam punkt gastronomiczny. Dodał, że samolot obecnie jest stabilny i zabezpieczony, a do strefy wyznaczonej mogą podchodzić wyłącznie osoby do tego wyznaczone, w tym ratownicy.