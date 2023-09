W ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) wartość projektów przekroczyła 109 mld zł, a inwestorzy zadeklarowali powstanie ponad 45 tys. nowych miejsc pracy - podała przedstawicielka Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Główna specjalistka ds. marketingu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Monika Fabich poinformowała PAP w czwartek, że wprowadzona w 2018 roku Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji przekształciła system specjalnych stref ekonomicznych w Polską Strefę Inwestycji, a od września 2018 r. do końca sierpnia 2023 r. wydano w całym kraju łącznie 2 255 decyzji o wsparciu w ramach PSI.

"Najważniejsze zmiany wprowadzone dzięki PSI to zwiększenie zasięgu terytorialnego, z niecałego procenta (0,08 proc.) obszaru kraju na teren niemal całej Polski. Zmienili się także beneficjenci zwolnień podatkowych - dziś to polskie firmy z sektora MMŚP otrzymują największe wsparcie. Sama Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która jako pierwsza wydała w Polsce decyzję w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, udzieliła wsparcia 306 projektom inwestycyjnym (70 proc. należy do firm z sektora MMŚP), o łącznym nakładzie w wysokości 10 mld zł. Inwestorzy PSSE zadeklarowali powstanie 2,3 tys. nowych miejsc pracy" - poinformowała Monika Fabich z PSSE.

Prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Sztandera ocenia, że minione 5 lat to duży sukces wszystkich spółek zarządzających PSI. "Inwestycje przez ten czas przekroczyły 109,5 mld zł - dla porównania system specjalnych stref ekonomicznych w ciągu 24 lat osiągnął wartość inwestycji w wysokości 119,2 mld zł" - tłumaczy cytowany w komunikacie Sztandera.

Jak podaje PSSE, przed wprowadzeniem nowego systemu wsparcia dominował rozwój dużych miast wojewódzkich, które miały napędzać gospodarkę całych regionów. "W praktyce słabiej rozwinięte miasta zaczęły tracić swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Wprowadzenie Polskiej Strefy Inwestycji zahamowało to zjawisko. Nowy system wsparcia zwrócił się w kierunku miast marginalizowanych i przedsiębiorców prowadzących działalność w słabszych regionach" - podaje PSSE w przesłanym komunikacie.