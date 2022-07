Pszczołom w Polsce brakuje naturalnego pożywienia

Autor: PAP

Data: 14-07-2022, 16:24

W Polsce rodzinom pszczelim brakuje bazy pożytkowej. Można powiedzieć, że w pasiekach panuje głód - powiedział Piotr Krawczyk, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie i członek doradców ds. pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa.

W pasiekach panuje głód; fot. shutterstock

Pszczelarstwo w Polsce

Jeszcze kilkanaście lat temu polscy pszczelarze martwili się coraz mniejszym zainteresowaniem hodowlą pszczół i rosnącą średnią wieku właścicieli pasiek. Jak powiedział Piotr Krawczyk, obecnie sytuacja diametralnie się zmieniła i problemem staje się dostęp do naturalnego pokarmu dla rosnącej liczby pszczelich rodzin.

"Piętnaście lat temu w Polsce mieliśmy milion pszczelich rodzin, którymi zajmowało się około 35 tysięcy pszczelarzy. Na dodatek brakowało młodych, którzy chcieliby przejmować ule po rodzicach. Dzisiaj sytuacja jest diametralnie inna, po części dzięki modzie na obcowanie z przyrodą. Obecnie pszczelarstwem w kraju zajmuje się około 80 tysięcy pszczelarzy, którzy posiadają 2,2 miliona pszczelich rodzin. To olbrzymi skok i nowe wyzwania, bo pożytków w tym czasie nie przybyło tyle, co pszczół. Nie ma tyle bazy pożytkowej, żeby zaspokoić popyt. Jest głód w pasiekach, można powiedzieć" - uważa Krawczyk.

Głód w pasiekach

Zdaniem pszczelarza, w niektórych regionach kraju pożytku dla pszczół brakuje już latem, gdy przekwitnie rzepak.

"W czasie kwitnienia rzepaku pożytku dla pszczół jest pod dostatkiem. Mamy pszczół dokładnie tyle, by zapylić te rośliny. Ale później zaczyna się problem, bo roślin miododajnych uprawia się zdecydowanie za mało, drzew lipowych i akacjowych nie przybywa. Na szczęście coraz częściej rolnicy sieją jako poplon facelię, grykę i inne rośliny miododajne, ale nadal nie są to wystarczające ilości. Powoli walka o pożytek dla pszczół staje się faktem. Co prawda można zastąpić nektar roztworem cukru, jednak z pyłkiem nie jest tak prosto. Pewnym rozwiązaniem może być zwiększona uprawa słonecznika, który kwitnie latem i choć nie daje nektaru, bo dostarcza spore ilości pyłków" - powiedział Krawczyk.