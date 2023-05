Biznes i technologie

Pszenica oraz mięso drobiowe z Polski i Ukrainy konkurują ze sobą na rynkach UE

Autor: PAP

Data: 23-05-2023, 18:08

Zawieszenie ceł przez KE w handlu z Ukrainą skutkowało zwiększeniem importu produktów z tego kraju do Polski. Dotyczy to przywozu mięsa drobiowego i jaj, soku jabłkowego, cukru oraz niektórych produktów mleczarskich - przyznał we wtorek wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Pszenica oraz mięso drobiowe z Polski i Ukrainy konkurują ze sobą na rynkach UE, fot. unsplash