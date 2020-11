Puda: ARiMR dostała 5,3 tys. wniosków o pomoc od posiadaczy chryzantem

Organizacje rolnicze chcą powrotu do stosowania mączek mięsno-kostnych

Jak mówił minister, na skutek zamknięcia cmentarzy z powodu epidemii koronawirusa (w dniach 31 października - 2 listopada), ministerstwo uruchomiło pomoc dla posiadaczy chryzantem, którzy nie mogli sprzedać kwiatów. O pomoc mogą się też ubiegać producenci chryzantem i przedsiębiorcy zajmujący się handlem.

"Możemy powiedzieć, że akcja się udała, ponieważ na dziś wpłynęły wnioski na kwotę 84 mln zł" - ocenił Puda. Z aktualnie złożonych dokumentów wynika, że posiadacze chryzantem zgłosili do odbioru 7 mln sztuk tych kwiatów, w tym 3,7 mln szt. ciętych i 3,3 mln doniczkowych - poinformował minister. Dodał, że prognozowana kwota pomocy wyniesie ok. 84,3 mln zł.

Puda zaznaczył, że wnioski można było składać do 6 listopada 2020 r. Dotychczas do Agencji wpłynęło 5,3 tys. wniosków o przyznanie pomocy, ale liczba ta może się zmienić, ponieważ część zainteresowanych takim wsparciem mogła wysłać dokumenty za pośrednictwem poczty i te dokumenty jeszcze do ARiMR nie dotarły.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że rekompensata za niesprzedane chryzantemy wynosi w przypadku kwiatów doniczkowych 20 zł za sztukę, a ciętych - 3 zł. Pomoc przysługuje posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości oraz co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości, które nadawały się do sprzedaży w dniu złożenia wniosku.

Zdaniem ministra rekompensata za niesprzedane kwiaty jest "dobrą ceną" - jest na takim poziomie, że zapewnia zysk nie tylko producentom i hurtownikom, ale także tym, którzy sprzedają kwiaty.

Wiceminister Anna Gembicka poinformowała, że do czwartku 12 listopada różne organizacje mogą zgłaszać chęć odbioru chryzantem. Dotychczas do ARiMR wpłynęło 4,8 tys. deklaracji odbioru tych kwiatów od organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych instytucji publicznych.

Organizacje te deklarują odbiór 1,6 mln szt. kwiatów doniczkowych i 0,6 mln szt. ciętych. Do odebrania pozostało 2,4 mln szt. doniczkowych i 2,7 mln ciętych.

"Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania zgłoszeń i odbiór oferowanych chryzantem. Pracownicy Agencji kontaktują się również z potencjalnymi odbiorcami chryzantem, działającymi na terenie danego powiatu, między innymi ze stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi, gminami, powiatami, instytucjami państwowymi i samorządowymi, KGW, parafiami, informując o możliwości odbioru chryzantem" - mówiła wiceminister.

Przypomniała, że osoba ubiegająca się o pomoc do 30 listopada musi do ARiMR dostarczyć potwierdzenie odbioru kwiatów przeznaczonych jako bioodpady. To warunek otrzymania pomocy od Agencji.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc zostanie wypłacona do końca grudnia br.