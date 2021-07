Puda: Bezpieczeństwo żywnościowe podstawowym celem

Musimy walczyć o to, aby polskie rolnictwo w świadomości Polaków było czymś, co jest niezmiernie ważne. Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z podstawowych celów naszej polityki – mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

"Po raz pierwszy w historii Komisja Europejska daje wytyczne, które są zbieżne z polityką polskiego rządu. Muszę powiedzieć, że te zmiany nie mogłyby się odbywać, gdyby nie środki finansowe. Nie byłoby możliwości zmian infrastrukturalnych, rozwoju gospodarstw jak to, w którym dzisiaj jesteśmy, czy możliwości dalszego rozwoju - mówił Puda.

W czasie wizyty w Marianowie Brodowskim wiceminister wskazał, że polscy konsumenci, również ci w miastach, coraz częściej kupują produkty polskiego pochodzenia. "To bardzo dobrze. Ale żeby te produkty mogły na półkach sklepowych coraz częściej się pojawiać, musimy wspierać polskich rolników i polskie rolnictwo" - zaapelował.

Bezpieczeństwo żywnościowe a Polski Ład

W jego ocenie jest to kwestia pewnej suwerenności narodowej. "Musimy walczyć o to, aby polskie rolnictwo w świadomości Polaków było czymś, co jest niezmiernie ważne. To bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z podstawowych celów naszej polityki. Wsparcie polskiego rolnictwa w ramach Polskiego Ładu dla rolnictwa, który niedługo zaprezentujemy, jest jednym z elementów, na którym najbardziej nam zależy" - pokreślił Puda.