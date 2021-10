Puda chce promować skracanie łańcuchów dostaw

Chcemy promować polską żywność i skracanie łańcuchów dostaw – zapewnia minister rolnictwa Grzegorz Puda. Szef resortu podpisał w tej kwestii umowę z ministrem rolnictwa Palestyny.

Autor: PAP

Data: 04-10-2021, 16:28

Minister Puda zapowiada: Chcemy promować skracanie łańcuchów dostaw /fot. PTWP

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda mówiąc w czasie gali otwierającej targi Polagra o skutkach pandemii COVID-19 ocenił, że "Polska dzięki ciężkiej pracy rolników ten trudny okres przebrnęła" dość łagodnie, w porównaniu do krajów Europy zachodniej.

Minister Rolnictwa chce promować skracanie łańcuchów dostaw

"Chcemy promować polską żywność, skracanie łańcuchów dostaw i wszystko to, co związane jest z rozwojem małych i średnich gospodarstw, którym wiemy doskonale, że również w okresie pandemii było dużo trudniej" - powiedział minister Puda.

Szef resortu powiedział PAP, że w poniedziałek ministrowie rolnictwa Polski i Palestyny podpisali porozumienie dotyczące ograniczenia roli pośredników w handlu żywnością między naszymi krajami.

"Dużym problemem dla strony palestyńskiej jest to, że co prawda można u nich kupić cukier, wołowinę czy np. jagnięcinę pochodzenia polskiego, ale okazuje się, że to wszystko jest do Palestyny transportowane przez inne kraje. W związku z tym chcemy podjąć wszystkie możliwe działania, aby polski rolnik, czyli producent, mógł sprzedawać bezpośrednio do Palestyny albo z ograniczoną liczbą pośredników" - powiedział Puda.

Jego zdaniem zmniejszenie liczby pośredników obniży ceny, po jakich Palestyńczycy będą mogli kupować polską żywność.

Dodał, że Palestyna może eksportować do Polski np. daktyle, oliwki lub olej. "W ramach tego porozumienia chcemy, aby stworzyć takie międzynarodowe forum do wymiany handlowej, które będzie się opierać o specjalistów działu gospodarki związanego z rolnictwem i ze strony Palestyny, i naszej. Oczywiście obejmę to swoim patronatem, palestyński minister rolnictwa również zapowiedział, że pod swoim patronatem taką radę powoła, abyśmy mogli wspólnie współpracować" - wskazał Puda.

Minister przyznał, że na razie nie wiadomo jak podpisane porozumienie może zwiększyć obroty w handlu żywnością między oboma krajami. "Abyśmy mogli tworzyć obliczenia musimy najpierw wiedzieć, którymi produktami możemy się wymienić" - powiedział Puda.