Puda: Chcę wspierać małe i średnie gospodarstwa rolne

PAP: Jaki był ubiegły rok dla rolnictwa?

Grzegorz Puda: Niewątpliwie przejdzie on do historii jako rok wyjątkowy, trudny. Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie, także miała wpływ na rolnictwo. Głównie było to widoczne w handlu zagranicznym, gdzie pojawiły się kłopoty z transportem produktów, a także przy zbiorach m.in. owoców z powodu braku pracowników. Jednak szczęśliwie ominęły nas klęski suszy i powodzi, w sumie więc ten rok pod kątem zbiorów był dobry. Według GUS, tegoroczne zbiory zbóż były rekordowe, na poziomie 31 mln ton.

Już tradycyjnie, wbrew katastroficznym wróżbom opozycji, dobre okazały się wyniki handlu zagranicznego żywnością. Wygląda na to, że eksport polskiej żywności będzie większy niż w ubiegłym roku, mimo problemów transportowych.

Niestety nie ominęły nas problemy z ASF i grypą ptaków, które spowodowały trudności na rynkach europejskich i światowych m.in. z powodu wywozu wieprzowiny i drobiu do krajów pozaunijnych.

PAP: Kieruje Pan ministerstwem od trzech miesięcy, co dla Pana było w tym czasie najistotniejsze?

G.P.: Za swój sukces uważam październikowe działania dotyczące osiągnięcia kompromisu w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Dzięki temu mamy dobre perspektywy dla funkcjonowania naszego rolnictwa w kolejnej perspektywie finansowej. Ogólne cele unijnej polityki rolnej są zbieżne z założeniami Programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości. W odróżnieniu od poprzednich ministrów, za priorytetowe uznałem wzmocnienie rodzinnych gospodarstw rolnych. To spora zmiana, bo do tej pory nacisk był kładziony przede wszystkim na duże przedsiębiorstwa. To w polskiej gospodarce rolnej zapewni konieczną równowagę i zwiększy bezpieczeństwo żywieniowe w sytuacjach kryzysowych. Takich, jak chociażby pandemia koronawirusa.

Jednak to co dla mnie najważniejsze, rolnicy w tym trudnym czasie nie zostali bez pomocy. Tylko na nieuregulowane zobowiązania cywilnoprawne wynikające z ASF przeznaczyliśmy ponad 15 mln. Natomiast na wyrównanie utraconych dochodów, też przez ASF, przeznaczonych zostało 119 mln złotych.