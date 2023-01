Zawarto porozumienia między Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a dziewięcioma instytucjami realizującymi program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2012-2027 (FERS). Unijny program będzie uzupełniany środkami państwowymi - przekazał w poniedziałek szef MFiPR Grzegorz Puda.

Jak mówił Puda podczas poniedziałkowej konferencji, program FERS przyspieszy zmiany w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej. To odpowiedź na współczesne wyzwania w obszarach rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia - zaznaczył.

Według szefa resortu jest to jeden z największych funduszów, jakim będziemy mogli dysponować w nowej perspektywie finansowej. "W nowej perspektywie finansowej wynegocjowaliśmy dla Polski ponad 12,9 mld euro" - wskazał.

Te kwoty będą uzupełnione finansami z budżetu państwa - zaznaczył minister Puda. "Ta kwota to ponad 2,7 mld euro" - powiedział. Zwrócił uwagę, że łącznie chodzi o umowy na 15,6 mld euro.

Ponad 30 proc. tych środków, czyli prawie 5 mld euro, jak wyjaśnił szef MFiPR, zostanie przeznaczone na wsparcie w ramach programu krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. "Program FERS będzie wykorzystany w trzech głównych kierunkach. Pierwszy to rynek pracy, drugi to edukacja, a trzeci to ochrona zdrowia" - wyjaśnił Puda.

Jak mówił, celem projektów w ramach FERS jest rozwiązywanie problemów społecznych. "Środki z tego funduszu przeznaczymy na wsparcie możliwości podnoszenia kwalifikacji Polaków i stworzenie nowych form, szans społecznych, zwiększenie dostępności, a także jakości usług publicznych" - wskazał.

"W ten sposób chcielibyśmy wzmocnić potencjał społeczeństwa, aktywizować ludzi do działania, otworzyć nowe miejsca pracy, możliwość dalszego rozwoju, dzięki innowacji" - powiedział Puda.

Pieniądze mają być też zainwestowane w działania, "dzięki którym również osoby o szczególnych potrzebach będą mogły brać większy udział w życiu społecznym". "Dzięki tym podpisanym porozumieniom w ramach programu FERS będziemy mogli zainwestować także w systemowe wsparcie organizacji instytucji rynku pracy, edukacji, szkolnictwa wyższego, wyłączenia społecznego, by lepiej reagować na współczesne wyzwania i odpowiadać na potrzeby osób w trudniejszej sytuacji" - wyjaśnił Puda.

Jak dodał minister, ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 otrzyma dofinansowanie, z czego ok. połowy to będą miejsca dzięki wsparciu funduszu europejskiego; 68 tys. osób uzyska nowe kompetencje w systemie szkolnictwa wyższego; 40 tys. lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych przedstawicieli kadr medycznych będzie mogło podnieść swoje kompetencje zawodowe; przeszkolonych zostanie 100 tys. nauczycieli; a 75 tys. pracowników przedsiębiorstw uzyska pomoc szkoleniową w zakresie np. zielonej gospodarki czy dostępności oferty biznesowej dla osób z niepełnosprawnościami - stwierdził szef MFiPR.

"Porozumienia, które dziś podpisujemy, to kolejny krok w kierunku uruchomienia tego programu i rozpoczęcia realizacji jego działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego" - zaznaczył.

Dodał, że w ramach zadań powierzonych porozumieniami instytucje pośredniczące będą odpowiadały np. za wybór projektów do dofinansowania oraz ich rozliczanie, monitorowanie i kontrolę.