Puda o protestach Agrounii: Posłowie boją się o swoje bezpieczeństwo

W trakcie audycji rozmawiano m.in. na temat procedowania "piątki dla zwierząt" i protestach, którymi na projekt zareagowała część środowiska rolniczego. – "Piątka dla zwierząt" została przegłosowana przez Senat, są poprawki, my nad tymi poprawkami będziemy się pochylać. Myślę, że po pracach Sejmu ta ustawa już będzie taką ustawą, która zaspokaja również nawet tych najbardziej źle nastawionych do tej ustawy przeciwników, mówię tutaj głównie o przedsiębiorcach, którzy wyszli na ulicę – powiedział Puda w odpowiedzi na pytanie o stanowisko większości parlamentarnej wobec zmian zaproponowanych przez Senat.

Gościa audycji zapytano o protesty organizowane przez Agrounię. – Mam poważne wątpliwości co do intencji protestów organizowanych przez samą Agrounię – nazywanie kogoś na przykład zdrajcą raczej nie jest zaproszeniem do dyskusji. Widzę jaki hejt na mnie te organizacje i te środowiska wylewają, wielokrotnie mógłbym spokojnie zwracać się do sądu o to, aby ukarać wszystkich tych, którzy piszą – dodał, komentując działania podejmowane przez rolników. – Posłowie boją się o swoje bezpieczeństwo – dodał, zwracając uwagę na sytuację posłów popierających projekt PiS.

