Puda o wykupie chryzantem: z najnowszych danych wynika kwota 32 mln zł

Związana z pomocą dla posiadaczy chryzantem potencjalna kwota do wykorzystania to 32 mln zł - powiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda, powołując się na dane z czwartku z godziny 16. Przypomniał, że wnioski można składać do piątku, a rząd na ten cel przeznaczył 180 mln zł.