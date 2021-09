Puda: Paszportyzacja żywności to temat, który ciężko się sprzedaje

Projekt "Paszportyzacja polskiej żywności" da konsumentom wiedzę o żywności, ułatwiając świadomy jej wybór - zadeklarował minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Grzegorz Puda: Paszportyzacja żywności to temat, który ciężko się sprzedaje.

Minister o paszportyzacji żywności

Chodzi o wypracowanie optymalnego rozwiązania informatycznego do śledzenia informacji o pochodzeniu produktu żywnościowego.

Podczas poświęconego propozycjom Polskiego Ładu dla rolnictwa panelu Forum Ekonomicznego w Karpaczu minister rolnictwa i rozwoju wsi nawiązał do inicjatywy paszportyzacji żywności, akcentując, że "to temat, który ciężko się sprzedaje".

"Chodzi nam o to, aby klient, który jest w sklepie, mógł na podstawie aplikacji elektronicznej, robiąc zdjęcie, przez kod QR czy inny sposób zobaczyć, gdzie ten produkt został wyprodukowany, u jakiego rolnika rosły na polu ziemniaki, żebyśmy wiedzieli, jaka była droga tego produktu, czy był pakowany w Polsce, czy w innym kraju" - wyjaśniał minister.

"Chcemy tym pokazać, że warto wspierać nasz polski rynek, żeby klienci świadomie kupowali. Bo teraz, mimo że mamy oznaczenia polską flagą, znakiem, napisem, bardzo często okazuje się, że klienci są wprowadzani w błąd w ten sposób, że produkt jest tylko w Polsce konfekcjonowany albo wytworzony w Polsce, a marża za wyprodukowanie czy przetwórstwo zostaje w zagranicznym koncernie" -

"Chcemy, aby paszportyzacja służyła klientom, konsumentom do rozpoznania wartości tego towaru, a z drugiej strony aby rolnicy, producenci mieli świadomość, że ich produkt jest doskonale oznaczony. Chcemy, aby te oznaczenia, będąc liderem pod tym względem w Europie, trafiły do wszystkich Kowalskich, aby można było świadomie wybierać produkty, aby konsument miał możliwość sprawdzenia pełnej drogi produktu od producenta do konsumenta" - przekazał.

Paszportyzacja wyprzedzi działania UE?

Zapewnił, że to nowatorskie rozwiązanie, które ma uprzedzić w tym zakresie Unię Europejską. "Jako kraj, który produkuje, cały czas ścieramy się z różnymi rozwiązaniami, które nam zostają proponowane lub narzucane przez Unię Europejską. W związku z tym postanowiliśmy, aby to uprzedzić, oznaczać polską żywność znakami, które będą czytelne dla Polaków - to też jest bardzo istotne" - podkreślił szef resortu rolnictwa.

W maju br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informował o zawarciu porozumienie ws. prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych oraz realizacji pilotażowego projektu "Paszportyzacja polskiej żywności" między organizacjami branżowymi a ministerstwem rolnictwa i KOWR. List intencyjny ws. projektu został podpisany pod koniec stycznia br.

Przedstawiciele KOWR deklarowali, że pilotaż dot. paszportyzacji żywności miałby ruszyć jeszcze w 2021 r. Po jego zakończeniu w przyszłym roku projekt przewidujący budowę cyfrowego systemu gwarantującego efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw miałby wyjść do konsumentów.

Budowany system IT ma udostępniać szerokie spektrum informacji o produkcie żywnościowym dzięki innowacyjnym funkcjonalnościom, a także integracji z aktualnie działającymi bazami referencyjnymi. Projekt koordynują Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.