Puda: Polski Ład wsparciem dla małych i średnich gospodarstw

Do małych i średnich gospodarstw chcemy skierować dużą część środków z Polskiego Ładu – zapowiedział w czwartek na Podkarpaciu minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Autor: PAP

Data: 05-08-2021, 15:17

/ fot. PAP/Darek Delmanowicz

Puda w czwartek przebywa w województwie podkarpackim, w Tokarni odwiedził rodzinne gospodarstwo, w którym spotkał się z miejscowymi rolnikami. Po południu z kolei ma odwiedzić gospodarstwo ekologiczne w Mszanie.

Na konferencji prasowej w Tokarni minister rolnictwa zaznaczył, że Podkarpacie jest regionem, który charakteryzuje się małymi i średnimi gospodarstwami. "Do tych gospodarstw chcemy skierować dużą część środków naszego Polskiego Ładu. Chcemy, aby te małe i średnie gospodarstwa miały po prostu łatwiej, aby funkcjonowały normalnie, tak samo jak te duże gospodarstwa" - powiedział.

O samym spotkaniu z rolnikami minister powiedział, że wiele osób pytało m.in. o założenia nowego PROW-u.

Wsparcie m.in. na tworzenie przez rolników ubojni i własnych przetwórni.

Zdaniem Pudy, wiele rozwiązań, które zostaną zaproponowane przez rząd będzie wspierać właśnie takie gospodarstwa jak to, które w czwartek odwiedził. Jak mówił, wsparcie będzie skierowane na tworzenie przez rolników m.in. ubojni i własnych przetwórni.

W rozmowie z PAP Puda dodał, że obecnie rząd analizuje, jak duże kwoty są potrzebne na tego typu wsparcie małych i średnich gospodarstw.

"Chcemy, aby jak najwięcej środków z Krajowego Planu Odbudowy trafiało bezpośrednio do rolników, bez zbędnego pośrednictwa. Po to, aby jak największa część tych środków finansowych pozwoliła rolnikom na przygotowanie przetworów z tego, co wyprodukują. Bo to jest też duża korzyść dla konsumentów, bo wiadomo, że kupując bezpośrednio u rolnika skracamy łańcuchy pośredników i mamy lepszą cenę" - mówił.

ASF na Podkarpaciu

Minister odniósł się również do problemu ASF; na Podkarpaciu takie ognisko jest m.in. w okolicach Mielca. Puda przypomniał pięć obszarów wsparcia dla rolników poszkodowanych w wyniku tej choroby. Wśród tej pomocy minister wymienił m.in. środki finansowe na zabezpieczenie gospodarstw przed ASF i wyrównanie ceny skupu i ceny rynkowej trzody.

"Przygotowaliśmy też trzy obszary zabezpieczeń. Pierwszy to zabezpieczenie umów cywilnoprawnych. Chcemy, aby rolnicy byli przekonani o tym, że kiedy zawrą tę umowę, ta umowa będzie działać. Kolejnym obszarem to możliwość finansowania nowego stada oraz dezynfekcji, zabezpieczania po tym, jak stado zostało ubite. No i trzeci element, czyli środki z Krajowego Planu Odbudowy dla wszystkich tych, którzy będą chcieli prowadzić produkcję zwierzęcą i będą tworzyli nowe punkty uboju czy punkty przetwórstwa" - wymienił Puda.

Minister zwrócił się także z apelem do kierowców, aby byli wyrozumieli dla rolników, którzy w czasie żniw poruszają się po drogach. Apel ten skierował również do osób, które przeprowadziły się z miasta na wieś.

"W tej chwili trwają żniwa, rolnicy muszą wyjechać w pole, aby zebrać swoje plony, muszą wyjechać często traktorem, kombajnem i maszynami, które nie osiągają dużych prędkości na drogach. Apeluje o to, żeby podchodzić do tego tematu z pełnym zrozumieniem. Mam taką prośbę, aby czasem się do nich uśmiechnąć, aby kierowcy dali jakiś wyraz poparcia, aby być z nimi solidarnymi" - mówił.

Minister zwrócił uwagę, że rolnikom należy się szacunek, dlatego że dbają o bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Puda podkreślił również, że warto kupować od rodzimych producentów. "Nawet w dużych miastach warto kupować produkty, szukając polskiej etykiety po to, aby wspierać polskich rolników" - stwierdził.