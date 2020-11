Puda: Przygotowujemy projekt ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych

"Jako priorytet mojej służby na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi przyjąłem wzmocnienie rodzinnych gospodarstw rolnych. Aby to realizować zamierzam na ten cel pozyskać środki unijne. (...) W tej chwili podmiotem w gospodarstwach rolnych jest gospodarz. Chcemy to zmienić, chcemy aby tym podmiotem było gospodarstwo. W związku z tym przygotowujemy projekt ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych aby to one były podmiotem jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków" - powiedział minister.

Dodał, że w ustawie znajdzie się też możliwość powoływania spółdzielni przez rolników, aby tworzyli większe podmioty zdolne do lepszej konkurencji na rynku rolnym.

"Musimy poszerzyć gospodarstwa poziomo. Chcemy to zrealizować poprzez możliwość powoływania spółdzielni. Takie tworzenie spółdzielni powoduje również to, że kilka jednostek, kilka podmiotów będzie mogło konkurować na rynku i stanie się jednym silnym podmiotem" - podkreślił Puda.

Dodał, że w swoich rekomendacjach Komisja Europejska oczekuje wzmocnienia małych i średnich gospodarstw rolnych.

Minister powiedział też, że resort chce stworzyć system zachęt dla wszystkich rolników zainteresowanych rozwojem rolnictwa ekologicznego.

"Bardzo nam zależy, aby polscy rolnicy mogli uprawiać i produkować w zgodzie z przyrodą ale przede wszystkim w taki sposób aby to było dla nich opłacalne" - stwierdził Puda.

Szef resortu rolnictwa poinformował też, że należy zaangażować większe środki w poprawę dobrostanu zwierząt. "Dołożymy wszelkich starań aby rolnikom opłacało się inwestować w dobrostan zwierząt" - podkreślił.