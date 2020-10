Puda: system odszkodowań będzie dotyczyć przede wszystkim przedsiębiorców i rolników

"Z perspektywy naszego resortu proponowane poprawki są o tyle istotne, że uwzględniają głosy rolników" - powiedział Puda odnosząc się do przepisów nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, które jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, mają wejść w życie od stycznia 2022 r.

Minister podkreślił, że głos rolników zostanie uwzględniony przy sprawie odszkodowań. "Jeżeli chodzi o system odszkodowań, to od zeszłego piątku została powołana komisja w naszym ministerstwie, która przygotowuje projekt. Chcemy, aby to dotyczyło przede wszystkim tych, którzy tracą zyski z powodu wprowadzenia ustawy i przede wszystkim przedsiębiorców i rolników. To bardzo istotne, bo w pierwotnej wersji miało to dotyczyć tylko przedsiębiorców" - mówił Puda.

"Okazuje się, że bardzo liczne grono rolników zwróciło nam uwagę na to, aby o nich też pomyśleć i o nich pomyśleliśmy wsłuchując się w ich głos" - dodał.

Minister odniósł się również do sprawy kontroli stanu zwierząt w gospodarstwach.

"Jeżeli chodzi o wejście na posesję mieliśmy też wiele głosów, wiele uwag osób indywidualnych - w zależności od tego kto przyszedł i od rolników, ale również od mieszkańców miast, że nie do końca mamy jasną sytuację, kto mógłby wchodzić do tych gospodarstw i nie mamy do końca pewności, że te organizacje, instytucje będą w pełni przejrzyste. W związku z tym powołujemy nową inspekcję, która będzie sprawowała nadzór i która będzie pełniła też rolę organu kontroli po to, aby do takich sytuacji nie dochodziło" - mówił Puda.

Minister przypomniał też, że większość społeczeństwa w Polsce sprzeciwia się ubojowi rytualnemu, a ponad 70 proc. popiera zakaz hodowli zwierząt na futra. Powiedział też, że kolejną kwestią, która była analizowana, były "różnice pomiędzy bezpośrednim ubojem drobiu i ubojem bydła".