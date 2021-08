Puda: w ramach 100 dni Polskiego Ładu przyjmiemy ustawy dla rolników

W ramach 100 dni Polskiego Ładu przyjęte zostaną ustawy o rolniczym handlu detalicznym i o paliwach. Obie ustawy już są procedowane, chcemy jak najszybciej wprowadzać ułatwienia dla rolników - zapowiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda.

Autor: PAP

Data: 20-08-2021, 08:06

Puda: w ramach 100 dni Polskiego Ładu przyjmiemy ustawy dla rolników; fot. shutterstock

Goszcząc w piątek w stacji TVP Info, Puda przypomniał że od lat namawia Polaków do wspierania lokalnych producentów rolniczych. Zaznaczył, że coraz więcej konsumentów jest świadomych tego, jak dobrej jakości są polskie produkty.

"Namawiamy wszystkich, aby kupować bezpośrednio od rolników, namawiamy do samozbiorów" - powiedział minister. Jak wskazał, rolniczy handel detaliczny (RHD) jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla osób z miasta chcących kupić świeże produkty rolne, jak i dla samych rolników, którzy w ten sposób mogą obniżyć swoje koszty i dostać lepszą cenę niż w przypadku sprzedaży przez pośredników.

"W ramach Polskiego Ładu poszerzamy możliwość kupowania od rolników nie tylko w najbliższym sąsiedztwie, ale w całej Polsce" - powiedział szef MRiRW. "Rolnicy będą mieli podniesiony limit kwoty do 100 tys. zł, COVID-19 natomiast pokazał, że długie łańcuchy dostaw się nie spisały" - ocenił polityk. Jak przypomniał, w Europie żywność średnio przemieszcza się 177 km, zanim trafi na stół.

Puda powiedział, że przygotowywana w ramach Polskiego Ładu ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych będzie dotyczyła wszystkich rolników ze wszystkich grup. "W ramach tej ustawy będziemy wprowadzać pakiety dotyczące prawa, gospodarki, wśród ułatwień są też ułatwienia podatkowe" - zadeklarował. "Obecnie zbieramy informacje dotyczące różnych absurdów, również legislacyjnych, chcemy, żeby rolnictwo miało dużo łatwiej, żeby rolnicy zamiast zastanawiać się, jaki trzeba przepis pokonać, mogli po prostu zająć się uprawianiem ziemi" - dodał minister rolnictwa.

"Chcemy te ułatwienia jak najszybciej wprowadzić. Wiele innych zmian, dotyczących ubezpieczeń, rozwiązań w zakresie paliwa, ustawy o rolniczym handlu detalicznym i ustawa o paliwach już są procedowane i w ramach 100 dni Polskiego Ładu zostaną przyjęte" - powiedział Puda.

Rozwiązania Polskiego Ładu dla rolnictwa to m.in. możliwość sprzedaży produktów rolnych w ramach RHD nie tylko w miejscu zamieszkania rolnika, ale i na terenie całej Polski, powiększenie kwoty wolnej od podatku z takiej sprzedaży do 100 tys. zł, a także zmiany w systemie ubezpieczeń działalności rolniczej.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 m kw. bez formalności.