Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to sposób realizacji zadań publicznych oparty na wieloletniej umowie określającej podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Celem PPP jest świadczenie określonej usługi publicznej przez partnera prywatnego w oparciu o infrastrukturę publiczną za wynagrodzeniem. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję centralnej jednostki koordynująco-zarządzającej partnerstwem publiczno-prywatnym w Polsce. We wtorek w siedzibie MFiPR odbyła się konferencja pn. "Efektywność w PPP", w czasie której eksperci, przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego mogli wymienić się wiedzą i doświadczeniami. Otwierając spotkanie, minister MFiPR Grzegorz Puda zachęcał przedstawicieli instytucji publicznych, przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, do sięgania po formułę PPP. Jak zaznaczył, ministerstwo służy wsparciem i doradztwem w zakresie PPP.

Puda przekazał w rozmowie z PAP, że formuła PPP jest skierowana do wszystkich jednostek publicznych, które chcą realizować inwestycje we współpracy z prywatnymi przedsiębiorcami. Wskazał, że z formuły tej chętnie korzystają jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza realizując inwestycje z zakresu efektywności energetycznej.

"Formuła PPP daje samorządom możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń specjalistów z sektora prywatnego. Pod względem finansowym PPP jest korzystne dla obu stron, które także dzielą między siebie ryzyka realizacji przedsięwzięcia" - wyjaśnił minister.

Szef MFiPR pytany o wykorzystanie funduszy unijnych zapewnił, że Polska "skutecznie inwestuje należne jej środki".

"Wykorzystaliśmy sto procent środków z perspektywy 2014-2020, co stawia nas w zasadzie na pozycji europejskiego lidera. W perspektywie 2021-2027 Polska wynegocjowała rekordowo wysokie środki - około 350 mld zł. Te pieniądze też wykorzystamy, a w zasadzie zainwestujemy skutecznie" - przekazał.

Minister zaznaczył, że w ramach tej kwoty ok. 186 mld zł przeznaczono na realizację programów krajowych, natomiast ok. 148 mld zł czyli ok. 44 proc. wszystkich środków będzie zarządzane bezpośrednio przez samorządy wojewódzkie w ramach programów regionalnych.

Jak podkreślił szef resortu, to największa decentralizacja środków unijnych od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.