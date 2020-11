Pure Ice - największy polski producent kostek lodu kolejnym najemcą w MLP Pruszków II

Do grona najemców w parku logistycznym MLP Pruszków II dołączyła Spółka Pure Ice. W ramach podpisanej umowy spółka otrzyma ponad 3,5 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni, z tego na cele magazynowo-produkcyjne przeznaczonych będzie ok. 3,3 tys. mkw., zaś kolejne 250 mkw. stanowić będzie część biurowo-socjalna. Realizacja inwestycji ruszy w pierwszej połowie grudnia, a przekazanie gotowego obiektu zaplanowane jest na czerwiec 2021 r. Hala zgodnie ze standardem MLP Group zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Pure Ice Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność pod koniec 2010 roku kierując swoją ofertę przede wszystkim do największych dystrybutorów mrożonek w Polsce. Na etapie organizacji przedsiębiorstwa firma Pure Ice wyznaczyła sobie jako cel nadrzędny oferowanie klientom lodu w kostkach do celów spożywczych z zachowaniem najwyższych standardów jakości produkcji oraz zachowaniem łańcucha logistycznego. Obrana strategia spółki pozwoliła na obecność lodu w największych sieciach handlowych i osiągnięcie w krótkim czasie pozycji niekwestionowanego lidera na krajowym rynku lodu w kostkach. W 2016 roku spółka poszerzyła asortyment i weszła na rynek europejski, równolegle kontynuując rozwój współpracy z rodzimymi klientami.

- Jako profesjonaliści wysoko cenimy sobie odpowiednie podejście do klienta. Zależy nam na elastyczności i optymalnych rozwiązaniach wszelkich aspektów. Mając do wyboru kilka lokalizacji zdecydowaliśmy się na MLP Pruszków II mając przekonanie, iż jest to początek wieloletniej współpracy, która okaże się owocna i oparta będzie na zasadach partnerskich – powiedział Andrew Markiewicz, prezes zarządu w Pure Ice Sp. z o.o.

Projekt MLP Pruszków II to centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów,

w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 309 tys. mkw., z tego blisko 200 tys. mkw. jest już oddane do użytku. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest wstanie sprostać wymaganiom klientom z różnych branż. MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej.