QSL: Dla logistyki żywności mijający rok był bardzo niejednorodny

2021 był rokiem wielu wyzwań. Zmiany w funkcjonowaniu lokali wpłynęły na ich zapotrzebowanie i zamówienia składane u operatora logistycznego. Jednak dzięki wspólnej, zgranej pracy oraz poświęceniu całego zespołu, a także długoletniemu doświadczeniu udało nam się sprawnie dostosować naszą ofertę do zmieniających się wymogów rynku - mówi Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa Quick Service Logistics Polska (QSL Polska).

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 15-12-2021, 11:29

Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa Quick Service Logistics Polska

2021 był bardzo niejednorodny. Zdecydowana większość pierwszej połowy roku to okres przedłużającego się lockdownu, w którym restauracje mogły oferować swoje produkty jedynie na wynos. Wpłynęło to na rynek logistyki żywności – zamówienia różniły się zakresem i częstotliwością od tych składanych w czasie standardowej działalności. Sytuacja zmieniła się od połowy maja, kiedy konsumenci znowu mogli odwiedzać swoje ulubione lokale, z czego chętnie korzystali. Od tego momentu możemy mówić o powrocie do względnej „normalności” – po miesiącach spowolnienia biznes wrócił na stare tory. Okres wakacyjny był z kolei bardzo udany, Polacy odwiedzali restauracje i kawiarnie równie chętnie, co w okresie przed pandemią. Jesień przyniosła z kolei wzrost zakażeń i informacje o nowych mutacjach koronawirusa. Obecnie uważnie obserwujemy sytuację i staramy się przygotować na każdą ewentualność.

Nowa strategia QSL

Ważnym momentem było dla nas także ogłoszenie przez Grupę Meyer QSL, do której należy QSL Polska, strategii społeczno-środowiskowej QSER. Naszym celem, obok dostarczania klientom wiodących rozwiązań logistycznych i najwyższej jakości produktów, jest także niwelowanie negatywnego wpływu biznesu na klimat i środowisko, a także pomoc osobom w potrzebie. Wiosną tego roku wsparliśmy organizację Banki Żywności, teraz planujemy działania związane z ekologią, które chcemy zrealizować na początku 2022 – szkolenie dla pracowników oraz wsparcie organizacji zajmującej się nasadzeniami lasów.

Największe wyzwanie i bezpieczeństwo pracy

Zapytana, co było największym wyzwaniem i jak firma sobie z nim poradziła, powiedziała, że największym wyzwaniem był przedłużający się okres lockdownu oraz niespotykana wcześniej dynamika zmian na rynku. Pierwsza połowa roku upłynęła pod znakiem ograniczeń w działalności lokali, co wpłynęło bezpośrednio na nasze działania. - W tym trudnym okresie staraliśmy się być jak największym wsparciem dla naszych klientów i elastycznie dopasowywaliśmy ofertę do ich potrzeb. Przez cały ten czas, dzięki profesjonalizmowi i determinacji naszego zespołu i klientów, udało nam się utrzymać ciągłość naszych działań, zachowując najwyższą jakość usług. Od maja sytuacja się poprawiła, a składane zamówienia był większe i częstsze, co również wymagało od naszego zespołu sprawnej koordynacji i bieżącego reagowania na potrzeby rynku. Z zadowoleniem mogę powiedzieć, że sprostaliśmy obu tym wyzwaniom, a wszyscy pracownicy doskonale wywiązali się ze swoich zadań - mówi Agnieszka Sałek.

Dodaje, że przez cały rok naszym priorytetem było również zapewnienie bezpieczeństwa osobom zatrudnionym w QSL Polska. Wdrożenie specjalnych procedur i reżim sanitarny pozwoliły nam na zachowanie przez cały rok ciągłości operacji, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich warunków pracy.