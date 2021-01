QSL: Logistyka produktów świeżych jest nierozerwalnie związana z gastronomią

Podkreśla, że rok 2020 był dla wszystkich okresem pełnym wyzwań. W marcu sytuacja na rynku uległa całkowitej zmianie, która wymusiła na sprawne wdrożenie procesów, które pozwoliły na zachowanie ciągłości działań w obliczu pandemii Covid-19. - Sprawdziły się wszystkie procedury kryzysowe, które mieliśmy przygotowane na wypadek takich sytuacji i które sukcesywnie wprowadzaliśmy. Dzięki nim i dzięki zaangażowaniu fantastycznego zespołu QSL Polska udało nam się przejść ten burzliwy czas bez większych trudności – mówi Agnieszka Sałek.

Podsumowując, rok 2020 był rokiem wielu niewiadomych i zmian, także w zachowaniach konsumentów. Ze względu na ograniczenie działalności lokali, jedzenie dużo częściej było i dalej jest zamawiane z dostawą i na wynos. Wymusiło to na restauratorach zmiany w funkcjonowaniu lokali, co wpłynęło także na ich zapotrzebowanie i zamówienia składane u operatora logistycznego. Jednak dzięki pełnemu zaangażowaniu i determinacji zespołu udało nam się szybko dostosować naszą ofertę do nowych realiów i utrzymać ciągłość działań na najwyższym poziomie.

- Największym wyzwaniem była oczywiście bezprecedensowa sytuacja, przed którą stanęła cała branża w marcu. Z dnia na dzień sytuacja zmieniła się o 180 stopni, lokale zostały zamknięte, a Polacy zostali w domach, aby spowolnić rozprzestrzenienie się wirusa. W ciągu kilku dni musieliśmy dostosować nasze działania do nowych realiów. Duża zmienność zamówień wymagała od nas elastyczności i sprawnego reagowania. Wyzwaniem było również zapewnienie pracownikom jak najbezpieczniejszych warunków pracy przy ryzyku epidemiologicznym. Działy biurowe i administracyjne QSL Polska zostały skierowane na pracę zdalną. Dla pracowników magazynów oraz kierowców wdrożone zostały nowe procedury, które umożliwiły im bezpieczną pracę w obliczu pandemii – mówi dyrektor handlowa QSL Polska.

Dodaje, że wprowadzając te rozwiązania, firma musiała pamiętać o aspekcie finansowym. - Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, które pozwoliłyby na zredukowanie kosztów stałych, również było jednym z wyzwań, przed którymi postawiła nas nowa sytuacja - zauważa.

- Z oczywistych względów cele, które stawialiśmy sobie na początku tego roku, przestały być priorytetowe. Od wiosny naszą uwagę skupiały bieżące działania. Część projektów została zawieszona, ponieważ kluczowe stało się utrzymanie serwisu zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami naszych klientów, przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej – mówi dyrektor Sałek.