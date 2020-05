QSL: Największym wyzwaniem w czasie pandemii jest nieprzewidywalność

Przypomina, że w kolejnym tygodniu rząd wprowadził restrykcje dla tej branży i w ciągu kilku godzin cały łańcuch dystrybucji został praktycznie sparaliżowany. Jednocześnie niezwykle trudno jest zaplanować kolejne miesiące z uwagi na brak wiedzy, jak pandemia będzie rozwijać się i w jakim stopniu wpłynie na gospodarkę. - Reasumując, największym wyzwaniem jest teraz utrzymanie odpowiedniego, dopasowanego do sprzedaży zapasu wobec braku danych potrzebnych do prawidłowego planowania. Obecna sytuacja wpłynęła również na wstrzymanie inwestycji – dodaje.

Trudności, jakich doświadczyliśmy w QSL wyniknęły ze zmniejszenia obrotów gastronomii. - Z dnia na dzień bardzo zmniejszyło się zapotrzebowanie naszych kontrahentów, a co za tym idzie musieliśmy diametralnie zmienić nasz harmonogram dostaw. Problemem było również zarządzanie zapasami – dostosowanie ich poziomu do zmniejszonych, ale wciąż istniejących potrzeb restauratorów. Nasz zespół musiał od podstaw przebudować procesy aby dostosować się do dynamicznych zmian związanych z pandemią i nowymi rozporządzeniami, a jednocześnie prowadzić działania i realizować zamówienia naszych klientów. Jednak dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu i niesamowitej energii naszych pracowników wszystko to udało się na bieżąco i z sukcesem realizować, za co całemu zespołowi QSL Polska należą się słowa uznania – mówi Rafał Strzałkowski.

Zapytany, jakie będą długofalowe skutki ograniczeń, powiedział, iż należy niestety spodziewać się wzrostu bezrobocia i spadku popytu. - Jednocześnie nadchodzące wakacje większość z nas spędzi w Polsce, więc mimo wszystko przewidujemy wzrost obrotów w lipcu i sierpniu. Z drugiej strony to dobry czas na kreatywność i innowacje - wszyscy szukają nowych możliwości, więc w krótkim okresie mogą powstać nowe idee, które w „normalnych” czasach kiełkowałyby latami. Zmieniają się również zachowania konsumentów - w ostatnich miesiącach mogliśmy zaobserwować olbrzymi wzrost zakupów internetowych, w tym także żywności z dostawą do domu. Najbliższa przyszłość będzie niewątpliwie interesująca pod kątem zmian nawyków konsumentów, ich świadomości i oczekiwań. Za tymi wyzwaniami będzie musiał nadążyć cały rynek – uważa dyrektor Strzałkowski.

Dodaje, że uwagi na charakter pracy firmy jedyne działania wymuszone przez epidemię to ograniczenie czasu pracy, wprowadzenie pracy zdalnej dla większości pracowników biura oraz wprowadzenie dodatkowych procedur sanitarnych. - Poza tym nasza firma działała bez przeszkód, ograniczenia wynikały jedynie ze zmniejszonych obrotów naszych klientów. Podjęliśmy decyzję o utrzymaniu zdalnej pracy dla biura minimum do końca maja, później chcemy wprowadzić zasadę 50/50, aby w czerwcu utrzymać mniejszą liczbę osób w poszczególnych pomieszczeniach, nie wpłynie to jednak w żaden sposób na naszą działalność. Dział operacji funkcjonuje bez zmian, pozostajemy ostrożni, ale jednocześnie nie tracimy rozpędu i pozytywnego nastawienia – mówi dyrektor operacyjny QSL Polska.