R. Fogiel o programie "Lokalna Półka": daje konsumentom dostęp do dobrych, lokalnych produktów i pomaga rolnikom

Autor: PAP

Data: 06-09-2023, 08:27

Program "Lokalna Półka" to z jednej strony danie konsumentom dostępu do dobrych, lokalnych produktów, z drugiej strony to jest danie szansy rolnikom na sprzedawanie swoich towarów blisko miejsca ich wytworzenia - powiedział w środę w PR24 poseł PiS, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel.