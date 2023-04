Każdy odpowiedzialny rząd musiałby podjąć taką decyzję, żeby chronić swoich producentów, swoich rolników i swój rynek - powiedział w poniedziałek w Studiu PAP poseł PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do wprowadzenia przez Polskę zakazu importu towarów spożywczych z Ukrainy.

Rzecznik rządu Piotr Müller w niedzielę w rozmowie z PAP powiedział, że Polska jest w kontakcie z KE w związku z decyzją rządu o zakazie importu, w tym tranzytu, towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. "Decyzja ta jest możliwa ze względu na klauzulę dotyczącą bezpieczeństwa" - podkreślił Müller. Wcześniej rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. gospodarczych Arianna Podesta powiedziała, że "polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji UE, a zatem działania jednostronne są niedopuszczalne".

Fogiel w poniedziałek w Studiu PAP pytany o to, czy podjęcie decyzji o zakazie importu z Ukrainy bez porozumienia z KE nie jest "otwarciem nowego frontu" na linii Warszawa-Bruksela stwierdził, że "nie jest to w ogóle otwarcie żadnego frontu".

"To są działania podjęte nie przeciwko komukolwiek, też trzeba jasno podkreślić, to nie są działania w kontrze do Ukrainy. Ukraina ma nasze wsparcie i zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, żeby wygrała wojnę. Ale to są działania, które każdy odpowiedzialny rząd musiałby podjąć, żeby chronić swoich producentów, swoich rolników i swój rynek" - powiedział.

Szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych zaznaczył, że w jego ocenie prawodawstwo unijne daje możliwość krajom członkowskim podjęcia takich decyzji w kilku sytuacjach, "między innymi związanych z bezpieczeństwem".

"Liczę, że Komisja Europejska zamiast szukać powodów do otwarcia nowego frontu, a źli ludzie mogliby oskarżyć Komisję, że próbuje wzmagać kryzys w Polsce, licząc, że niespecjalnie lubiany przez nią rząd sobie z nimi nie poradzi i bardziej przychylny komisarzom (rząd) obejmie władzę na jesieni. Oczywiście nie, nie podejrzewam Komisji o takie wyrachowane działania" - oświadczył.

Fogiel zaznaczył, że ma nadzieję, iż decyzja Polski będzie impulsem do tego, aby "Komisja stanęła wspólnie w interesie krajów członkowskich". Dodał, że nie chodzi jedynie o Polskę, ale w podobnej sytuacji są m.in.: Rumunia, Bułgaria, Słowacja czy Węgry.

Na pytanie, czy rząd nie boi się niekorzystnego dla polski wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zakazu importu i tranzytu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, Fogiel stwierdził, że Polska ma silne podstawy traktatowe do takiego działania.

"O tym mówi rzecznik rządu Piotr Muller, że możemy podjąć takie decyzje i będziemy tych decyzji bronić, jeżeli będzie trzeba. Ja mam nadzieję, że Komisja, tak jak mówiłem, zrozumie sytuację i nie będzie wykorzystywać tego do wojen z krajami członkowskimi, tylko naprawdę przyjmie, że jej rolą jest wsparcie krajów członkowskich" - powiedział.

W sobotę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał rozporządzenie ws. zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, zakładające, że do 30 czerwca br. obowiązuje zakaz przywozu z Ukrainy m.in. zboża, cukru, jaj. Rozporządzenie - opublikowane w sobotę w Dzienniku Ustaw - weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, zakaz przywożenia z Ukrainy do Polski produktów rolnych dotyczy: zboża, cukru, suszu paszowego, nasion, chmielu, lnu i konopi, owoców i warzyw, produktów z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, baraniny i koziny, jaj, mięsa drobiowego, alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, produktów pszczelich oraz pozostałych produktów.

Po decyzji Polski również Węgry tymczasowo zablokowały import ukraińskiego zboża, nasion roślin oleistych i niektórych innych produktów rolnych, aby chronić swój rynek wewnętrzny - poinformował w sobotę węgierski minister rolnictwa Istvan Nagy.