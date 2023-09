Na listach wyborczych Trzeciej Drogi są przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy, osoby, które naprawdę wiedzą na czym polega realna gospodarka – podkreślił w środę kandydat tej koalicji w wyborach do Sejmu z Warszawy Ryszard Petru.

Petru podczas briefingu w Krakowie poparł kandydatkę Trzeciej Drogi (Polska 2050 Szymona Hołowni oraz PSL) na krakowskiej liście do Sejmu Karolinę Górnisiewicz, która prowadzi w tym mieście drobny biznes.

"Jestem w Krakowie, bo chcę popierać przedsiębiorczynie i przedsiębiorców na listach Trzeciej Drogi. Uważam, że w parlamencie polskim za mało jest osób, które mają do czynienia z realną gospodarką" - mówił Petru. "Ważne jest to, żeby przedsiębiorcy głosowali na przedsiębiorców i przedsiębiorczynie, dlatego tak ważne jest to, aby zobaczyć, że na listach Trzeciej Drogi są osoby, która naprawdę wiedzą na czym polega realna gospodarka" - podkreślił.

Wśród najważniejszych postulatów do pilnego załatwienia w następnym parlamencie kandydaci wymieniali m.in. problem konieczności odprowadzenia podatku od wystawionych, ale niezapłaconych faktur.

Petru odniósł się także do sprawy posłanki KO Kingi Gajewskiej, wobec której policjanci interweniowali w Otwocku, gdzie odbywało się spotkanie wyborcze premiera Mateusza Morawieckiego.

"Chciałem jednoznacznie poprzeć działania pani posłanki, która startuje z konkurencyjnego komitetu Koalicji Obywatelskiej, ale chciała zrobić dobrą robotę, mianowicie przekazać wyborcom PiS, do których te informacje nie dochodzą, informacje o wielkie aferze z którą mamy do czynienia" - zaznaczył kandydat Trzeciej Drogi.

Petru przytaczając dane MSZ dotyczące liczby wiz wydanych obywatelom krajów azjatyckich i afrykańskich w ostatnich 30 miesiącach ocenił, że "jest to co najmniej 150 albo 200 tysięcy wiz, a więc nieprawdą jest to co mówi rząd, że nie wpuszcza migrantów - wpuszcza ich na masową skalę. Do tego mamy do czynienia z prawdopodobnym procederem łapówkarskim i zorganizowaną grupą przestępczą na olbrzymią skalę" - mówił Petru. Według niego, jeśli polskie służby nie są w stanie poradzić sobie z dotarciem do organizatorów procederu, powinny zwrócić się o pomoc do Interpolu.

"To jest wielka afera, a najgorsza jest w tym hipokryzja - nie mówimy o 200, 300, 400 wizach, tylko mówimy o setkach tysięcy, a te liczby które przytoczyłem pokazują, że oficjalnie mamy do czynienia z olbrzymim procederem, który widać na ulicach naszych miast i miasteczek" - dodał Petru.