Apelujemy do Unii Europejskiej o stworzenie mechanizmów chroniących rynki rolne tzw. państw przyfrontowych, które będą działy przed długie lata - podkreślił w środę minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Szef resortu rolnictwa mówił, że wprowadzone w czerwcu br. ograniczenia przywozu do państw przyfrontowych pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika pochodzących z Ukrainy, nie zahamowało tranzytu tych towarów.

Wskazał, że w styczniu przez Polskę przejechało 114 tys. ton pszenicy i kukurydzy łącznie, w marcu - 120 tys. ton., a w czerwcu - 260 tys. ton. "To pokazuje, że wprowadzone ograniczenia KE, nie zahamowały eksportu zbóż z Ukrainy, a przez Polskę jest on dwukrotnie większy. To dobry, mocny argument, żeby przedłużyć obowiązujący zakaz przynajmniej do końca roku" - powiedział.

Zaznaczył, że kolacja krajów przyfrontowych nie jest ani przeciwko UE, ani przeciwko Ukrainie.

Telus zaapelował do UE o stworzenie mechanizmów prawnych i infrastrukturalnych, które będą działały przez długie lata, bo - jak wskazał - "z towarami ukraińskimi i mołdawskimi będziemy na dłużej".