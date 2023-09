Blisko 13 mln zł trafi z budżetu państwa na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w Tomaszowskim Centrum Zdrowia – poinformował w środę minister rolnictwa Robert Telus. Podkreślił, że bezpieczeństwo zdrowotne Polaków to jeden z priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy.

Telus podczas konferencji prasowej zorganizowanej w środę przed szpitalem w Tomaszowie Mazowieckim w woj. łódzkim przekazał, że Tomaszowskie Centrum Zdrowia zostało jednym z beneficjentów rozstrzygniętego przez resort zdrowia konkursu na wsparcie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych z Funduszu Medycznego. Poinformował, że w sumie na inwestycje w SOR w 152 szpitalach w całym kraju trafi 1,5 mld.

Szef resortu rolnictwa przekonywał, że to jeden z elementów polityki PiS w rozwój Polski powiatowej. "Odbudowujemy Polskę powiatową i to jest jeden z tego przykładów. Wiemy, że tutaj właśnie leczą się ci, którzy tu mieszkają i mają najbliżej. To jest bezpieczeństwo zdrowotne, które jest dla nas bardzo ważne. Róbmy wszystko, żeby ci, którzy mieszkają właśnie w Polsce powiatowej mieli dobry dostęp do podstawowych rzeczy, takich jak służba zdrowia" - zaznaczył Telus.

Prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia dr Wiesław Chudzik zwrócił uwagę, że wysłużony oddział ratunkowy tomaszowskiego szpitala to często pierwsze miejsce kontaktu służb medycznych z pacjentem.

"Dziś mamy pewnego rodzaju święto dla naszego szpitala, bo dzięki staraniom parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i samorządu uzyskaliśmy dotację w wysokości prawie 13 mln zł, które zostaną przeznaczone na modernizację i przebudowę SOR. Zmieni się wystrój i wyposażenie tego oddziału. Zakupiony zostanie m.in. nowy tomograf komputerowy, który zastąpi nasz wiekowy już sprzęt. Pozwoli on na szybszą diagnostykę i pomoc naszym pacjentom" - powiedział.

Dodał, że w ramach inwestycji powstanie także m.in. nowa pracownia endoskopii.

"Gro pieniędzy przeznaczone jest na wyposażenie, zarówno oddziału intensywnej terapii, która przyjmuje chorych w stanie zagrożenia życia, jak i sale - obserwacyjne, dekontaminacyjną i inne, które są niezbędne w pierwszej pomocy. Od dziś możemy przystąpić do realizacji tego zadania. Zakończenie prac powinno nastąpić w przyszłym roku" - poinformował dr Chudzik.

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko wskazał, że miejscowy szpital służy nie tylko mieszkańcom miasta, ale również całego powiatu, a także ratuje życie ofiarom wypadków na drodze ekspresowej S8.

"SOR jest miejscem, w którym pacjent musi otrzymać jak najlepszą pomoc i jak najszybszą diagnostykę, żeby można było wdrożyć skuteczne leczenie. Ważne jest zdrowie mieszkańców, ale równie ważna jest jakość i komfort pracy całej kadry medycznej. Bardzo cieszę się, że to tak ważne miejsce dla pacjentów zostanie wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt" - podkreślił.