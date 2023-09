Nie obawiamy się reakcji Unii Europejskiej na program "Lokalna półka", bo jest on w interesie polskiego rolnika - zaznaczył w środę minister rolnictwa Robert Telus. Wskazał, że część krajów unijnych już takie rozwiązania wprowadziło.

Szef resortu rolnictwa pytany podczas środowej konferencji prasowej o to, czy nie obawia się reakcji UE w związku z programem "Lokalna półka", jeśli miałby on być realizowany na zasadzie nakazu, powiedział: "Nie obawiamy się, bo to jest w interesie polskiego rolnika".

"To jest dla nas najważniejsza sprawa i będziemy tego bronić. I to nie są tylko +gołe słowa+, bo my pokazaliśmy, że to potrafimy robić" - zaznaczył minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Minister Telus zwrócił uwagę, że "takie rozwiązania już są w niektórych krajach UE".