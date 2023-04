Przygotowaliśmy pakiet ustaw dla polskiego rolnika - zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas sobotniej konwencji PiS. Jak mówił będzie to rolnicza tarcza antywojenna, tarcza dla polskiego rolnika.

R. Telus: przygotowaliśmy pakiet ustaw dla polskiego rolnika; fot. PAP

Tarcza antywojenna i tarcza dla polskiego rolnika

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki odbywa się konwencja PiS "Dla Polskiej Wsi" ws. rolnictwa.

"Mamy konkrety dla polskiej wsi, które będziemy wprowadzać. Jest jeszcze wiele ustaw, które mamy przygotowane" - powiedział. Wymienił m.in. budowę silosów bez pozwolenia.

"Będzie pakiet ustaw, które wprowadzimy na jednym z posiedzeń Sejmu, które będą dotyczyć polskiego rolnika. To duży pakiet ustaw" - zapowiedział.

"Na spotkaniu z protestującymi usłyszałem, że tarczę antykryzysową dostali przedsiębiorcy, nie dostali rolnicy" - mówił Telus. "Dziś chcę powiedzieć jasno, to co ogłaszamy, to co zapowiedział premier, to jest rolnicza tarcza antywojenna, to jest tarcza dla polskiego rolnika" - podkreślił.

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników "Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi". Zakłada on m.in. skup zboża z dopłatą z minimalną ceną 1400 zł za tonę pszenicy, utrzymanie dopłat do nawozów sztucznych, zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł za litr oleju napędowego.

Minister rolnictwa dodał, że pilnie potrzebne są działania ze strony Unii Europejskiej w sprawie dystrybucji ukraińskich towarów rolnych na terenie Europy.

"Jesteśmy w bardzo trudnym momencie, w czasie kryzysu wywołanego wojną. Ale my tę wojnę wygramy, podjęliśmy daleko idące działania. To sygnał dla polskiej wsi, dla polskiego rolnika, że nie zostawimy polskiej wsi samej" - zapewnił.

Telus przypomniał, że w ostatnich dniach spotkał się z ukraińskim ministrem rolnictwa.

"Omawiamy te sprawy, które dzisiaj zapowiedział tu prezes Jarosław Kaczyński: zakaz wwozu wszystkich towarów rolnych na teren Polski. To jest bardzo daleka deklaracja, ale to jest deklaracja, żeby usiąść, rozmawiać z Ukrainą" - powiedział.

"To wielki sygnał także dla Unii Europejskiej. Bo UE mówi piękne słowa, ale towary zostają w naszym kraju, w krajach frontowych. Dlatego chcemy dać sygnał do UE, że muszą być narzędzia, które spowodują pomoc Ukrainie, ale pomoc realną, pomoc, która pozwoli rozłożyć towary rolne z Ukrainy na całą Europę. Koszty tej pomocy musi ponieść cała Europa, a nie tylko polscy rolnicy" - podkreślił Telus.

Szef resortu rolnictwa podczas konwencji wymieniał dotychczasowe działania pomocowe rządu dla rolnictwa. "Już pewne działania są podjęte. Pewne działania, które ogłosił wicepremier Henryk Kowalczyk we wcześniejszych dniach. Chcę je tylko przypomnieć - 600 mln zł przekazane dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na skup zboża od polskich rolników. 600 mln zł to pomoc dla rolników, którzy sprzedali już swoje zboże, ale sprzedali w złej cenie. To już jest ogłoszone. Od piątku można złożyć wnioski, dlatego wszystkich rolników zachęcam do tego" - mówił.

Dodał, że kolejne 400 mln zł zostanie przeznaczone na dopłaty do transportu polskich zbóż, kukurydzy i rzepaku do portów.

Jak wskazał, Unia Europejska potrzebowała siedmiu tygodni, by wydać Polsce zgodę, aby rząd z krajowego budżetu mógł uruchomić pomoc dla rolników. "My to robimy, mimo że Unia Europejska tak wolno działa" - podkreślił.

Mówił także o kredytach dla rolników. "Wiemy, w jakiej sytuacji są teraz rolnicy, dlatego uruchamiamy kredyt dla rolników, 2 proc., żeby pomóc właśnie w tej trudniej sytuacji" - zapowiedział szef ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi.

Podkreślił, że dopłaty do nawozów dla rolników będą utrzymane. "Będziemy kontynuować tę dopłatę, bo wiemy, w jakiej cenie rolnicy musieli kupić nawozy. Cena wynikała z tego, że Putin podnosił cenę gazu i dlatego polski rząd nie ucieka od tego. Polski rząd będzie pomagał w tej dopłacie do nawozów" - zapewnił Telus.

Powtórzył także zapowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Dopłata do wyrównania ceny, która powinna się nam opłacać, przynajmniej te 1400 zł za pszenicę. To jest cena, której rolnicy oczekują, wychodzimy naprzeciw potrzebom rolników, będzie taka cena. Dopłata do tego, aby ta cena minimalna 1400 była za zboże" - powiedział minister rolnictwa.