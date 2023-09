Biznes i technologie

R.Telus: rekomendujemy rządowi przyjęcie uchwały ws. zakazu wwozu do Polski po 15 września zboża z Ukrainy

Autor: PAP

Data: 12-09-2023, 08:05

Rekomendujemy rządowi uchwałę, która potwierdzi, że po 15 września do Polski nie będzie wjeżdżało zboże ukraińskie; tranzyt będzie jechał, tak jak do tej pory - powiedział we wtorek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus w Programie 1 Polskiego Radia.