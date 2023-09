W Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa kładzie się nacisk na magazynowanie żywności, odbudowę przetwórstwa i trzody chlewnej- podał minister rolnictwa Robert Telus. "Musimy mieć też większy udział w handlu" - mówił w piątek w Bratoszewicach (woj. łódzkie)

Szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi uczestniczył w zorganizowanej w piątek w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach konferencji podsumowującej regionalne spotkania w ramach konsultacji publicznych dot. zaktualizowanej strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2030 roku.

Jak podkreślił Telus, zaktualizowanie rolniczej strategii to wymógł ostatnich lat związanych m.in. z pandemią COVID-19 i wybuchem wojny na Ukrainie. Dodał, że dokument dotyczący rozwoju polskiego rolnictwa powstał w wyniku dialogu społecznego.

Zwrócił uwagę, że strategia oparta jest na zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

"Chodzi o to, żeby nie brakowało towarów, ale także by były one w odpowiedniej cenie. Dlatego w strategii położyliśmy duży nacisk przede wszystkim na magazynowanie żywności, to są m.in. dotacje do budowy silosów" - zaznaczył minister rolnictwa na konferencji prasowej.

Dodał, że równie istotna jest odbudowa polskiego przetwórstwa. "Nie może być tak, że o cenie surowca, produktu rolniczego nie decyduje rolnik, tylko zagraniczne koncerny. To wielki błąd historyczny, który popełnili nasi poprzednicy, gdy oddano polskie przetwórstwo w ręce wielkich koncernów zagranicznych". Jak ocenił, najbardziej jest to widoczne w przypadku owoców miękkich. "Dlatego bardzo duży nacisk kładziemy w tej strategii na przetwórstwo i już je finansujemy" - poinformował Telus.

Zaznaczył, że w dokumencie duży nacisk położono również na obudowę hodowli trzody chlewnej. Jak bowiem przyznał minister, choroba ASF mocno zredukowała stada świń w Polsce. "Dlatego jedno z moich pierwszych rozporządzeń dotyczyło tego, że rolnicy mogą rozpocząć hodowlę na własny użytek. Wcześniej było to niemożliwe ze względu na ASF" - wyjaśnił.

Minister wskazał również, że polskie rolnictwo musi mieć też większy udział w handlu. Stąd - jak mówił - inicjatywy tzw. lokalnej półki w marketach mająca na celu skrócenie drogi "od pola do stołu".

Wojewoda łódzki Karol Młynarczyk zwrócił uwagę, że strategia uwzględnia regionalne uwarunkowania i uwzględnia problemy, zagrożenia i szanse. "Pozwoli ona rozwijać nasze rolnictwo. To nie jest bowiem tak, że wolny rynek załatwi wszystkie sprawy. W wielu dziedzinach gospodarki nie załatwi, a w rolnictwie w szczególności. Ze względu na trudne do przewidzenia warunki gospodarowania państwo musi pomagać naszym rolnikom, żebyśmy się wszyscy czuli bezpiecznie" - przyznał.

Wicemarszałek woj. łódzkiego Andrzej Górczyński zapewnił, że rozwój rolnictwa i program rozwoju obszarów wiejskich jest priorytetem zarządu woj. łódzkiego. "Na te działanie postawiliśmy bardzo mocno" - przekonywał.