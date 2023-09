Trzeba mieć duży szacunek dla tradycji, ale w nowoczesnym państwie - Kościół i państwo muszą być oddzielone. Państwo nie powinno wspierać biznesu kościelnego i takich ludzi jak Tadeusz Rydzyk – mówił we wtorek na spotkaniu z mieszkańcami Radomia wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy mówił w Radomiu o programie PO i przedstawionych kilka dni temu przez Donalda Tuska 100 konkretach na 100 dni. Rozważając kwestię rozdzielenia Kościoła od państwa, Trzaskowski podkreślił, że należy mieć duży szacunek do tradycji. "Nie stawiamy żadnego znaku równości, dlatego, że są bardzo różne postawy w polskim Kościele i naprawdę zdarzają się też takie osoby w polskim Kościele, tacy hierarchowie, którzy rzeczywiście działają na rzecz słabszych" - podkreślił wiceszef PO.

Trzaskowski zaznaczył, że w nowoczesnym państwie Kościół i państwo muszą być oddzielone. "Nie chcemy takiego państwa, w którym partia rządząca wspiera Kościół, a Kościół wspiera partię rządzącą. Kościół nie powinien mieć nic absolutnie wspólnego z państwem" - ocenił.

"Dlatego mówimy jasno, obserwując to, co się dzisiaj dzieje, te setki milionów złotych, które idą na wspieranie przedsiębiorców kościelnych, biznesmenów kościelnych - tu nie chodzi o kwestie wiary - położymy temu kres!" - zapowiedział wiceprzewodniczący PO. "Państwo nie powinno wspierać biznesu kościelnego, nie powinno wspierać takich ludzi jak Tadeusz Rydzyk" - dodał.

Prezydent Warszawy zapowiedział także likwidację Funduszu Kościelnego. "To państwo powinno decydować o tym, jak ma wyglądać odpis podatkowy. Każdy może przekazać swoje pieniądze na taki cel, na jaki chce, również na Kościół, ale decyzja musi być w rękach obywateli" - zaznaczył Trzaskowski, zwracając się do mieszkańców Radomia.

Wspomniał także o cenach za pogrzeby. Jego zdaniem, cena za pochówek i za każdą inną posługę powinna być określone na każdym cmentarzu i powinien ją określać samorząd. Odnosząc się to lekcji religii w szkołach, zaznaczył, że różne są stanowiska rodziców, jeśli chodzi o to, czy religia nadal powinna być przedmiotem szkolnym czy nie. "Jedno jest pewne: ocena z religii nie powinna być na świadectwie i tak powinien być ułożony plan, żeby religia była na pierwszej lub ostatniej lekcji" - powiedział wiceszef PO.

Mówiąc o polskiej oświacie zauważył, że należy lepiej wynagradzać nauczycieli, że trzeba "odchudzić" podstawy programowe, że dzieci nie powinny dźwigać ciężkich tornistrów z książkami i mieć dużo zdawane do domu. Według Trzaskowskiego polska szkoła "nie powinna uczyć wkuwania na blachę, ale samodzielnego myślenia". "W dzisiejszych czasach nie trzeba wymagać, żebyśmy wszystko wiedzieli, ale trzeba wiedzieć, gdzie szybko znaleźć informację i szybko ją zweryfikować" - zauważył prezydent stolicy.

Według niego w szkołach próbuje się jednak obecnie indoktrynować uczniów zamiast uczyć ich swobodnego myślenia czy pracy w grupie. Jako przykład indoktrynacji podał podręcznik do HiT, który nazwał "gazetką partyjną". "Nasze nauczycielki i nauczyciele to wiedzą, ale dzisiaj są przygnieceni tym, co wyprawia +szwarccharakter polskiej edukacji+, którego nazwiska tutaj nie wymienię" - powiedział Trzaskowski.

W trakcie spotkania wiceszefa PO z mieszkańcami Radomia zaprezentowali się także kandydaci z listy KO do Sejmu z okręgu radomskiego. Na pierwszych miejscach znajdują się posłowie Joanna Kluzik-Rostkowska i Konrad Frysztak, a także Marta Michalska Wilk.