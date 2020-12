Raben rozwija szkolenia i integracje pracowników

1000 managerów z 13 krajów Europy od września zmierzyło się już z 40 zadaniami w ramach grywalizacji Manager of Choice – to sposób Grupy Raben by w dobie COVID19 budować i rozwijać silne zespoły oraz zacieśniać więzi na linii manager-pracownicy. Co dokładnie działo się w Grupie w przeciągu minionych miesięcy? Jak projekt oceniają uczestnicy rywalizacji? Czy wiedza zdobyta w trakcie gamifikacji przekłada się na zachowania managerów w rzeczywistych sytuacjach zawodowych?