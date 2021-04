Raben świętuje 90 lat dzialalności

- Przez te 90 lat dzięki partnerstwu i transparentnej współpracy z klientami wiele wspólnie osiągnęliśmy, napawa nas to dumą i jednocześnie sprawia, że jesteśmy gotowi stawiać czoła kolejnym wyzwaniom, takim jak np. zmiany klimatu. Pragniemy bowiem, aby następne pokolenia miały dostęp do tych samych zasobów, z których korzystamy teraz. Dlatego, z okazji naszej rocznicy zapraszamy wszystkich w niezwykłą trasę „eco2way” po Europie, w której nasi pracownicy pokażą miejsca narażone na skutki zmian klimatycznych. Liczymy, że po zakończeniu tej drogi nasi klienci pomogą nam wybrać miejsce, które wspólnie wesprzemy. Tak abyśmy wszyscy mogli cieszyć się czystym klimatem przez kolejne 90lecia… – mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben

W DNA firmy rodzinnej, opartej o system wartości, w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna. Firma do koncepcji CSR podchodzi w sposób kompleksowy, integrując działania społecznie odpowiedzialne ze strategią biznesową organizacji, skupiając się na bezpieczeństwie drogowym, edukacji i ekologii. Ekologia ma dla Raben duże znaczenie. Co roku inwestuje w bardziej efektywne i proekologiczne rozwiązania w transporcie i magazynach oraz sadzi tysiące drzew neutralizujących tony CO2.

Właśnie dlatego, firma postanowiła świętować swoje 90-lecie w dość nietypowy sposób, zapraszając klientów i internautów w ekologiczną podróż po Europie „eco2way”. Ta niezwykła droga zaczyna się 1 kwietnia i potrwa do końca sierpnia 2021 r. Przewodnikami będą pracownicy firmy i eko-entuzjaści, którzy pokażą 20 miejsc narażonych na skutki zmian klimatycznych i opowiedzą ich historię. Całą trasę będzie można śledzić na stronie www.raben90years.com oraz w mediach społecznościowych firmy na wszystkich 13 rynkach, na których Raben ma swoje oddziały. Na tym jednak świętowanie się nie skończy! Z okazji swojej 90 rocznicy Grupa chce zrobić nam wszystkim i przyszłym pokoleniom prezent i już we wrześniu uruchomi internetowe głosowanie na trzy inicjatywy offsetowe. Ta, który zyska najwięcej głosów otrzyma od Grupy Raben dofinansowanie. Głosowanie potrwa do końca listopada, a jego wyniki i zwycięski projekt poznamy już w grudniu!

„Chcemy wyznaczać trendy na rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju, nie tylko poprzez posiadanie ekologicznych ciężarówek i magazynów, czy sadzenie drzew, ale także poprzez wszystkie procesy, które stosujemy. Staramy się uczynić je jak najbardziej przyjaznymi dla środowiska. To jest nasza odpowiedzialność. A ponieważ nasze relacje z klientami są oparte na partnerstwie, jestem przekonany, że oni również dołączą do nas w tym zrównoważonym sposobie prowadzenia biznesu.” – wyjaśnia Ewald Raben

Grupa Raben posiada dziś ponad 150 oddziałów w 13 krajach Europy, łącznie dysponuje około 1 200 000 m2 powierzchni magazynowych, zatrudnia 10 000 pracowników i każdego dnia na drogi wysyła ponad 8500 ciężarówek. Zaczęło się jednak bardzo niepozornie, od małej, holenderskiej firmy rodzinnej. Dziś nadal ważne są dla niej wartości charakterystyczne dla familijnych organizacji, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie pracowników i relacje z klientami.

Początek marki globalnej

W 1931 roku w małym miasteczku Meddo-Winterswijk w Holandii Jan W. Raben, dziadek aktualnego CEO zaczął okolicznym rolnikom wozić ich produkty na targ. To on dał początek firmie, która dziś jest marką globalną. Kolejnym punktem na historycznej mapie Grupy Raben było objęcie sterów przez syna założyciela w 1960 roku - Theo Raben, który z wielką pasją rozwijał m.in. transport tekstyliów z i do Polski. Ale pierwszy krok za granicę wykonał wnuk - Ewald. Firmę znał od podszewki, już jako dziesięciolatek w soboty mył w niej samochody, a na studiach pracował jako kierowca ciężarówek. Po przemianach 1989 roku dostrzegł szansę rozwoju na rynku polskim i wyruszył nad Wisłę z planem otwarcia oddziału. Kupił wtedy mapę Polski i zaznaczył dwanaście punktów, które stanowić miały oddziały ulokowane w różnych częściach kraju.

Ostatnie 30 lat to historia nieustannego rozwoju firmy i dynamicznej ekspansji na rynki zagraniczne, a jednym z sekretów sukcesu jest umiejętne łączenie tego co najlepsze w przedsiębiorstwie rodzinnym z wzorcami zaczerpniętymi z zarządzania korporacyjnego.

- Firma rodzinna ma przewagę nad innymi przedsiębiorstwami, ponieważ klientów i pracowników traktuje jak członków rodziny. Dlatego oferujemy logistykę „z ludzką twarzą”. Partnerstwo i lojalność wpisują się w ten styl współpracy. Mamy wielu długoterminowych klientów. Ich biznes na przestrzeni lat się zmienia i my dostosowujemy się do nich. Jesteśmy partnerami i wspólnie odpowiadamy na pojawiające się wyzwania i wspólnie się rozwijamy. Ten nieustanny rozwój jest wpisany w geny naszej firmy. Nie dostarczamy tylko usługi, ale składamy też obietnicę, która musi zostać spełniona - zawsze na czas, z dbałością o szczegóły i na najwyższym poziomie jakości. Dlatego od wielu lat poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, zawsze stawiając naszych klientów na pierwszym miejscu. W ten sposób inwestujemy w przyszłość, w zrównoważone rozwiązania i projekty, które przynoszą długoterminowe korzyści – mówi Ewald Raben, CEO Grupy Raben. – Przed nami jeszcze niejedna droga, ale już teraz jestem przekonany, że razem możemy dotrzeć wszędzie tam, gdzie chcemy.

Ekspansja na Europę

Grupa Raben rozwijała się towarzysząc swoim klientom w ich drodze ku sukcesom biznesowym. Tak powstała w 2002 roku spółka Fresh Logistics Polska, specjalizująca się w obsłudze produktów świeżych, wymagających temperatury kontrolowanej od 0 do +2 (UltraFresh) oraz od +2 do +6°C w całym łańcuchu logistycznym.

Lata 2003-2010 przyniosły ekspansję na nowe rynki. W 2003 roku otwarto pierwszy oddział na Ukrainie, rok później zakres działalności Grupy Raben w Europie rozszerzył się o Litwę, Łotwę i Estonię. W 2008 roku firma weszła na rynek czeski i słowacki, a po dwóch latach była również obecna na Węgrzech. 2016 rok to początek biznesu w Rumunii. Natomiast w 2017 r. Grupa nabyła 20% udział we włoskiej firmie SITTAM, a od 2020 r. stała się wyłącznym właścicielem spółki Raben SITTAM. W 2019 roku do rodziny Raben dołączyła Bułgaria, gdzie firma otworzyła swój pierwszy oddział w Sofii.

Bardzo istotne znaczenie dla Grupy Raben ma rynek niemiecki. Przedsiębiorstwo buduje tam swoją pozycję zarówno za sprawą rozwoju organicznego, jak i poprzez przejęcia. W 2005 roku zakupiona została tam firma Birkart Systemverkehre. W 2011 roku niemiecka sieć terminali została powiększona poprzez zakup przedsiębiorstwa Wincanton. W kolejnych latach dołączyły następne firmy. Aktualnie Raben posiada w Niemczech własną, niezależną sieć transportową z 34 oddziałami.

Na Wschód

Portfolio Grupy uzupełniła spółka Raben East w 2017 r., która realizuje usługi międzynarodowego transportu drogowego, w tym regularne połączenia drobnicowe z krajami Wschodnimi, a także usługi agencji celnej i doradztwo w organizacji transportu na rynki wschodnie. Spółka obsługuje między innymi takie kraje jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Irak, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Mongolia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Turcja, Ukraina i Uzbekistan.