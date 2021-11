Raben z farmą fotowoltaiczną

Magazyny i biura Grupy Raben przechodzą w 100% na zieloną energię. Dzieje się tak na mocy siedmioletniego kontraktu, który firma podpisała właśnie z należącą do Grupy PGE spółką PGE Obrót. Zgodnie z umową w Polsce powstaną dedykowane dla operatora logistycznego farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 35 MWp.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 10-11-2021, 10:10

Raben buduje farmy fotowoltaiczne

Jeden z największych operatorów logistycznych w Europie, Grupa Raben podpisała właśnie z PGE Obrót siedmioletni kontrakt na zakup zielonej energii (Power Purchase Agreement). Na mocy umowy, począwszy od 2023 roku, Raben w Polsce będzie korzystać w 100% z zeroemisyjnej energii. Zostaną wybudowane dedykowane farmy fotowoltaiczne, które zaspokoją potrzeby operatora logistycznego. Długoterminowy kontrakt będzie ważny od 2023 r. do końca 2029 r.

Raben buduje farmy fotowoltaiczne

„Cieszę się bardzo, że wszystkie nasze obiekty w 100% będą zasilane zieloną energią z farm fotowoltaicznych. Dzięki temu zmniejszymy emisję CO2 i przyczynimy się do realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju.” – powiedział Ewald Raben, CEO Grupy Raben i podkreślił – „Jeśli nie zadbamy o naszą planetę już teraz, nasze dzieci będą miały problem. Dlatego, my chcemy wyznaczać trendy na rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju, nie tylko poprzez posiadanie ekologicznych ciężarówek, ale także poprzez wszystkie procesy w naszej firmie, zależy nam by były jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Podpisanie umowy z PGE to kolejny krok by aktywnie wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ a także szansa na zielone inwestycje w naszym kraju.”

Oznacza to, że za sprawą Grupy Raben na mapie Polski pojawią się kolejne miejsca wytwarzające zieloną energię. Na terenie kraju powstanie kilka dedykowanych farm fotowoltaicznych o łącznej powierzchni ok. 40 ha, i łącznej mocy ok. 35 MWp, dostarczających 35 000 MWh rocznie – jest to wielkość całego zapotrzebowania na energię elektryczną we wszystkich obiektach Raben w Polsce. Budowa pierwszej farmy rozpocznie się już na początku 2022 r.

Fotowoltaika w pełni pokryje zapotrzebowanie Grupy Raben

„Grupa PGE wybuduje farmy fotowoltaiczne, które dostarczą zieloną energię elektryczną w pełni pokrywającą zapotrzebowanie Grupy Raben w Polsce. Wypracowany model współpracy połączy kompetencję PGE Polskiej Grupy Energetycznej, PGE Energia Odnawialna oraz PGE Obrót. To pierwszy tego typu kontrakt w Grupie PGE i kolejny krok do realizacji naszej nowej strategii. Prowadzimy w zielonej zmianie, dostarczamy zielona energię naszym Klientom i jednocześnie jesteśmy firmą służącą im wiedzą i profesjonalnym doradztwem na zmieniającym się rynku” - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Warto tutaj nadmienić, że w obecnym 2021 r., jak i na 2022 r. Raben ma również zakontraktowaną energię ze źródeł odnawialnych, co znacznie wpływa na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Natomiast podpisany w tym roku kontrakt z PGE przyczynia się do powstania nowych farm fotowoltaicznych na mapie Polski.

Raben realizuje strategię zrównoważonego rozwoju

Grupa konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, której jednym z głównych celów jest redukcja emisji dwutlenku węgla. Podpisany właśnie kontrakt na zakup zielonej energii (PPA) z pewnością przyczyni się do jego realizacji.

Firma od lat podejmuje także szereg innych działań w celu zmniejszenia śladu węglowego. Stawiając min. na nowoczesną flotę, energooszczędne magazyny i biura oraz optymalną organizacją transportu, jak również narzędzia wykorzystujące nowoczesne technologie i oprogramowanie (Smartour, kalkulator CO2).