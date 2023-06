Zależy nam na tym, aby rozwój morskiej energetyki wiatrowej przebiegał w sposób skoordynowany i żebyśmy z tego ważnego elementu transformacji energetycznej wyciągnęli jak najwięcej dla lokalnego biznesu, dla polskich podmiotów, dla polskich pracowników - powiedział w piątek wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda.

W czwartek w Kapitanacie Portu Północnego w Gdańsku odbył się briefing prasowy przed pierwszym posiedzeniem zespołu eksperckiego Ministerstwa Aktywów Państwowych ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

"Morska energetyka wiatrowa, to coś o czym się mówi od wielu lat, ale zaczyna ona być realizowana z coraz większym impetem i jest nam coraz bliższa. W pierwszej fazie z morskiej energetyki wiatrowej powstanie 5,9 GW mocy. Jako spółki skarbu państwa jesteśmy większościowym udziałowcem tej wielkości" - mówił Rabenda.

"Zależy nam na tym, aby rozwój morskiej energetyki wiatrowej przebiegał w sposób skoordynowany i żebyśmy z tego ważnego elementu transformacji energetycznej wyciągnęli jak najwięcej dla lokalnego biznesu, dla polskich podmiotów, dla polskich pracowników. Dlatego też powołaliśmy zespół ekspercki Ministerstwa Aktywów Państwowych przy budowie i realizacji morskiej energetyki wiatrowej, żeby te szanse zwiększyć, żeby wszystkie te możliwości wykorzystać, żeby zadziałała synergia tych wszystkich podmiotów i żeby te prace koordynować" - dodał.

Jak wskazał wiceszef MAP, do zadań zespołu eksperckiego należało będzie analizowanie sytuacji oraz usprawnianie współpracy między podmiotami. "Dzisiaj spotykamy się na posiedzeniu inauguracyjnym. Będą kolejne na których będziemy nasz skład poszerzać o konkretne podmioty i konkretnych ekspertów" - wyjaśnił.

Karol Rabenda podkreślił, że morska energetyka wiatrowa będzie filarem odnawialnych źródeł energii. "To są moce stosunkowo stabilne jak na OZE, są one najbardziej przewidywalne i najłatwiejsze do obsługi, także wiążemy z tym działem energetyki duże nadzieje" - mówił.

"W sumie przy całym procesie instalacji i funkcjonowania te inwestycje będą sięgały ok. 150 mld zł. To pokazuje jaki to jest ogromny obszar inwestycji i jaka to jest szansa dla wszystkich przedsiębiorstw, które będą brały udział w tych inwestycjach. Chcemy dzięki temu zespołowi skoordynować działania, wzmocnić to co można uzyskać dzięki inwestycjom i chcemy aby jak najwięcej inwestycji zostało w Gdańsku, na Pomorzu i w Polsce" - zaznaczył wiceminister.