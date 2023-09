Polska pod względem wielkości środków na innowacje plasuje się najwyżej spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rosną także nakłady na inwestycje w przedsiębiorstwach w regionie – powiedział PAP w Karpaczu dyrektor biura Grupy EBI w Polsce Grzegorz Rabsztyn.

We wtorek w Karpaczu rozpoczęło się XXXII Forum Ekonomiczne. Na otwarciu forum zaprezentowano raport przygotowany przez SGH, w którego powstaniu miał udział również Europejski Bank Inwestycyjny.

"Z przeprowadzonej przez nas ankiety inwestycyjnej, która stanowiła podstawę do merytorycznego wkładu EBI do raportu SGH i Forum Ekonomicznego, wynika, że poziom inwestycji w Polsce, ale również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej rośnie. 77 proc. przedsiębiorców deklaruje inwestycje w rozwój ich przedsiębiorstw w tym regionie. W Unii Europejskiej ten poziom to 80 proc. a w USA to 81 proc., a więc firmy w Europie Środkowo-Wschodniej w tym zakresie nie odstają od przedsiębiorców z UE czy USA" - powiedział PAP dyrektor biura EBI w Warszawie Grzegorz Rabsztyn.

Dodał, że większość tych inwestycji to nakłady na modernizację m.in. linii produkcyjnych. Zaznaczył, że EBI wspiera tego typu inwestycje. Jako przykład wskazał sfinansowanie przez banki linii produkcyjnej w Maspeksie.

"Ciekawym wnioskiem z naszej ankiety jest to, że 17 proc. przedsiębiorców w Europie Środkowo-Wschodniej inwestuje w innowacje, nowe produkty i usługi. Jest to poziom cały czas troszkę niższy niż średnia unijna. Ale jeśli popatrzymy na ilość środków przeznaczanych według deklaracji na innowacje, to Polska akurat plasuje się tutaj najwyżej spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej: 22 proc. środków na inwestycje w innowacje, ten poziom jest wyższy niż w innych krajach regionu. Czechy to 17 proc., Słowenia to 19 proc." - dodał Grzegorz Rabsztyn. Podkreślił, że bank również finansuje innowacje oraz inwestycje w zakresie badań i rozwoju. Dodał, że oferta banku obejmuje zarówno finansowanie nakładów na badania i rozwój oraz innowacje w dużych firmach, jak i innowacyjne przedsięwzięcia w mniejszych podmiotach.

"Koncentrujemy się także na spółkach wysoko innowacyjnych, technologicznych, które finansujemy w formie quasi-kapitałowej. Tutaj dochodzimy także do najbardziej innowacyjnych, deeptechowywch przedsiębiorców w Polsce. I te firmy chcemy mocno wspierać zarówno jako EBI, ale także poprzez nasz fundusz, który jest funduszem funduszy, inwestującym w fundusze venture capital czy private equity" - wyjaśnił Rabsztyn. "Takie podmioty podnoszą innowacyjność polskiej gospodarki, tworzą technologie, które są innowacjami na skalę światową" - zaznaczył.