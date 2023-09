Umowę ws. 72 mln zł rządowej dotacji do budowy północno-zachodniej obwodnicy Raciborza podpisali w czwartek samorządowcy z woj. śląskiego. Czterokilometrowe połączenie, które da nowy przebieg fragmentowi drogi wojewódzkiej nr 416, ma powstawać w latach 2025-27.

Przygotowywana, szacowana na 120 mln zł obwodnica północno-zachodnia Raciborza o długości 4 km, ma połączyć miejscowości Rudnik na drodze krajowej nr 45 i Żerdziny na drodze wojewódzkiej nr 416.

23 sierpnia br. umowę dotacji do inwestycji z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich podpisał w Raciborzu wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Ponieważ Racibórz nie jest miastem na prawach powiatu, inwestorem będzie samorząd woj. śląskiego, przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

W czwartek w starostwie powiatowym w Raciborzu podpisaną przez wiceministra Webera umowę kontrasygnował członek zarządu woj. śląskiego Krzysztof Klimosz, który zaznaczył m.in., że ostatnio podpisywanie podobnych umów odbywa się korespondencyjnie.

"My, jako województwo, po zabezpieczeniu naszego wkładu w wieloletniej prognozie finansowej, po ogłoszeniu przetargu na dokumentację tej obwodnicy, podpisujemy (umowę ws. rządowej dotacji - PAP) z naszej strony, co daje pełną gwarancję, że ruszamy z inwestycją. To duży temat, zainicjowany za tej kadencji samorządu - dla Raciborza w tej chwili chyba najważniejsze inwestycja. Miejmy nadzieję że jak, stanowi umowa, do końca 2027 r. będziemy w stanie tę drogę otworzyć" - powiedział Klimosz.

Starosta raciborski Grzegorz Swoboda mówił, że ta kadencja samorządu wypełniona była pracą nad przeprowadzeniem inwestycji - od pomysłu do realizacji. Dziękował zaangażowanym w nią osobom. "Dla mnie, jako starosty, który wyszedł z tym pomysłem, pojechał do marszałka ,który pozytywnie odebrał informację o potrzebie budowy, to wielka satysfakcja" - ocenił.

Starosta przypomniał o położonym na zachód od Raciborza wielkim zakładzie produkcyjnym. Jak zaznaczył, jeszcze tego dnia rano rozmawiał z jego kierownictwem. "Jest deklaracja firmy Eko-Okna: mamy zamiar już w niedalekiej przyszłości podpisać akt notarialny pomiędzy powiatem, a firmą, żeby dopiąć montaż finansowy tego zadania" - zasygnalizował Swoboda.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zygmunt Tabor zobrazował, że obwodnica północno-zachodnia, będzie dalszą częścią, ale nie ostatnim etapem przebudowy układu komunikacyjnego Raciborza. Zwrócił uwagę, że na południe od autostrady A4 nie ma żadnej drogi krajowej na kierunku wschód-zachód, w związku z czym to budowana przez województwo i miasta droga Racibórz - Pszczyna, której częścią jest oddana niedawno obwodnica zachodnia Raciborza, pełni funkcję takiej arterii.

"Ten odcinek (obwodnicy), który już wybudowaliśmy, będzie w przyszłości pełnił funkcję ringu dla Raciborza. To, co teraz projektujemy, zachodnią obwodnice, to na razie będzie to droga 416. Natomiast po wybudowaniu tego odcinka na południe, stanie się można powiedzieć pełnoprawną obwodnicą Raciborza, która odciąży miasto na kierunku północ-południe do granicy w Chałupkach" - wskazał Tabor.

Podkreślił, że wybrany przebieg nie wiąże się z wyburzeniami budynków, przebiega w dużej odległości od osiedli mieszkaniowych, w związku z czym nie będzie stanowiła uciążliwości dla mieszkańców. "Pozostaje mieć nadzieję, że po opracowaniu projektu koszty tej obwodnicy nie wzrosną na tyle, żeby nie można jej było wykonać. Ta kwota (rządowej dotacji - PAP), to - szacuję - może jedna trzecia potrzeb, przy delikatnym założeniu" - zaznaczył Tabor.

Zapewnienie rządowej dotacji do budowy północno-zachodniej obwodnicy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) raciborski samorząd otrzymał w grudniu 2021 r. Określony przez ZDW harmonogram inwestycji zakłada opracowanie dokumentacji przedprojektowej na okres od III kw. 2023 r. do III kw. 2025 r. (z decyzją środowiskową w I kw. 2024 r. i zgodą na realizację w IV kw. 2024 r.), a realizacja robót budowlanych - na czas od IV kw. 2025 r. do IV kw. 2027 r.

Jak wynika z informacji katowickiego ZDW, planowana jednojezdniowa północno-zachodnia obwodnica Raciborza będzie przebiegać głównie przez tereny rolnicze o rozproszonej zabudowie. Rozpocznie się przy skrzyżowaniu DW935 i DK45 w Rudniku, a zakończy włączeniem do DW 416 obok Żerdzin (na odcinku między skrzyżowaniem DW417 z DW 416, a obszarem zabudowanym miasta Racibórz).

Obecnie trwa przygotowywanie inwestycji - katowicki ZDW jest na etapie zamawiania dokumentacji przedprojektowej. Według aktualnych informacji oferty w przetargu na opracowanie studium korytarzowego inwestycji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcji programowej mają zostać otwarte 28 sierpnia br.

Nowa droga będzie przedłużeniem udostępnionej w ub. roku wschodniej obwodnicy Raciborza o długości 7,7 km. Wschodnia obwodnica to tzw. etapy 4. i 5. planowanego połączenia Raciborza i Rybnika - w ramach powstającej drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna. Wszystkie planowane etapy liczą 25 km. Między obwodnicą Raciborza a Rybnikiem, gdzie Droga Regionalna w nowym kształcie obecnie się kończy, leżą jeszcze miejscowości: Kornowac, Gaszowice, Lyski oraz Rydułtowy.

Cała droga regionalna Racibórz-Pszczyna ma być częściowo zmodernizowaną, a częściowo nowobudowaną trasą o długości ok. 60 km. W zakończonych już lub trwających inwestycjach obejmujących jej odcinki uczestniczą gminy, powiaty i samorząd woj. śląskiego.

W czwartkowej uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie północno-zachodniej obwodnicy Raciborza po stronie samorządowej - prócz Klimosza, Swobody i Tabora - uczestniczyli m.in. posłanka, b. wicemarszałek woj. śląskiego Gabriela Lenartowicz oraz radny wojewódzki Henryk Siedlaczek.