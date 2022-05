Racje żywnościowe Seven Oceans biją rekordy sprzedaży w Polsce. Na czym polega ich fenomen?

Norweskie racje żywnościowe Seven Oceans zdobywają dużą popularność także w Polsce. Jak się je spożywa, ile kosztują i dlaczego należą dziś do najchętniej kupowanych na rynku?

Autor: AT

Data: 13-05-2022, 18:29

Norweskie racje żywnościowe Seven Oceans zdobywają dużą popularność także w Polsce. fot. GC Rieber Compact

Racje żywnościowe Seven Oceans powstały w latach 60. XX wieku, aby zapewnić przetrwanie na morzu załogom łodzi i tratw ratunkowych.

Dziś, w dobie rosnącego zainteresowania preppingiem i po rosyjskiej agresji na Ukrainę, norweski produkt zyskał dużą popularność także w Polsce.

Na czym polega fenomen racji Seven Oceans, jak się je spożywa i w jakiej cenie można je kupić?

Polacy coraz chętniej sięgają po racje żywnościowe

Racja żywnościowa to gotowy, najczęściej suchy posiłek z długim terminem przydatności do spożycia. W naszym kraju najbardziej popularne są polskie wojskowe racje żywnościowe S-R, amerykańskie MRE oraz norweskie Seven Oceans.

O rosnącym rynku racji żywnościowych w Polsce w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę pisaliśmy w tekście: Racje żywnościowe: Czym są i kto je kupuje?

Jak spożywać racje żywnościowe Seven Oceans?

Spośród wielu dostępnych na rynku racji żywnościowych norweskie Seven Oceans zyskały w Polsce wyjątkowo dużą popularność. Jak wyglądają i w jaki sposób się je spożywa?

- Mają postać skompresowanych herbatników wypiekanych ze zbóż z tłuszczem roślinnym. Posiadają hermetyczne opakowanie oraz ponad pięcioletni okres trwałości. Stworzono je dla tratw ratunkowych, więc mogą wytrzymywać skrajne warunki przechowywania, na przykład w bagażniku samochodu. Można je też rozrobić z wodą do postaci czegoś na kształt owsianki, aby nakarmić dziecko lub staruszka. Te zalety w połączeniu z relatywnie niską ceną (obecnie 17,49 zł - przyp. red.) są głównymi przyczynami ich popularności - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Krzysztof Lis, ze sklepu dla preppersów karaluch.com.pl.

Kto produkuje racje żywnościowe Seven Oceans?

Racje żywnościowe Seven Oceans produkuje obecnie norweska spółka GC Rieber Compact. Marka Seven Oceans jest obecna na rynku od 60 lat. Co ciekawe, pod marką Seven Oceans dostępne są nie tylko racje żywnościowe, ale także woda w odpornych na ekstremalne warunki saszetkach.

Jak informuje producent, Seven Oceans to awaryjne racje żywnościowe zapewniające zbilansowaną dietę umożliwiającą przetrwanie na morzu.

Produkt został zatwierdzony na całym świecie do użytku na pokładzie łodzi i tratw ratunkowych. Opakowanie zawiera również wskazówki dotyczące użytkowania w 14 różnych językach. Produkt posiada certyfikat halal.

Jaki termin przydatności mają racje Seven Oceans?

Racje Seven Oceans pakowane są próżniowo w hermetyczną i wodoszczelną 3-warstwową folię aluminiową w mocnym wodoodpornym pudełku.

Bezwarunkowy termin przydatności do spożycia to 5,5 roku. Produkt należy spożywać bezpośrednio z opakowania.

Standardowe opakowanie zawiera 500 g produktu: 9 batonów po 55,6 g i 250 kcal każdy.

W jakiej cenie można kupić racje Seven Oceans?

Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała duży wzrost zainteresowania racjami żywnościowymi, co przełożyło się na spore wzrosty cen w sklepach internetowych sprzedających tego rodzaju produkty.

- My w sklepie konsekwentnie nie podnosimy cen, o ile nie robią tego nasi dostawcy. Ale widzieliśmy, że w innych sklepach i w znanym serwisie aukcyjnym cena racji Seven Oceans potrafiła wzrosnąć kilkukrotnie. My uznaliśmy, że nie będziemy się dorabiać na panice Polaków i krzywdzie Ukraińców - dodaje Krzysztof Lis.

Obecnie (połowa maja 2022) racje żywnościowe Seven Oceans w opakowaniu 500 g znajdziemy bez problemu w cenie 20-30 złotych, a jeśli ktoś dobrze poszuka, zakup w cenie poniżej 20 zł nie będzie trudny.

Dla zainteresowanych większymi ilościami, producent przygotował kartonowe opakowanie mieszczące 12 500-gramowych porcji. Tutaj już musimy liczyć się z wydatkiem w przedziale 240-270 zł.

Racje żywnościowe. Co jeśli nie Seven Oceans?

- Zauważyliśmy większe zainteresowanie racjami NRG-5 i NRG-5 ZERO produkowanymi przez szwajcarski koncern Katadyn. Ich termin trwałości to odpowiednio 20 i 15 lat od daty produkcji, a sama forma bardzo podobna do Seven Oceans. Są znacznie droższe, ale mimo to atrakcyjne, głównie ze względu na to, że można o nich na długi okres zapomnieć po zakupie. Z drugiej strony być może wzrost zainteresowania wynikał też z tego, że z rynku zniknęły wszystkie tańsze tego typu produkty - podsumowuje Krzysztof Lis.