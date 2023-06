Rada nadzorcza Polskich Linie Lotniczych LOT wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki, a także wiceprezesów. Kandydaci mogli się zgłaszać do czwartku. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone od piątku.

Pod koniec grudnia ub.r. rady nadzorcze PLL LOT i Polskiej Grupy Lotniczej odwołały Rafała Milczarskiego z funkcji prezesa obu spółek. Do czasu wyłonienia nowych prezesów, do pełnienia tej funkcji rada nadzorcza PLL LOT oddelegowała przewodniczącą Katarzynę Lewandowską.

W ogłoszeniu rady nadzorczej PLL LOT o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na prezesa spółki, podano, że kandydat musi m.in. mieć wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w branży lotniczej; co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych; wiedzę o zakresie działalności PLL LOT oraz o sektorze, w którym ona działa. Powinien też znać zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych z udziałem Skarbu Państwa, a także mieć wiedzę z obszaru finansów, organizowania przewozów lotniczych; znać języki polski i angielski.

Rada nadzorcza ogłosiła też postępowania kwalifikacyjne na członków zarządu: ds. finansowo-ekonomicznych, ds. operacyjnych i ds. korporacyjnych. Zgłoszenia należało przesyłać także do czwartku; rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone od piątku.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem z 30,7 proc. jest Polska Grupa Lotnicza. PGL należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. W skład PGL-u wchodzą najważniejsze firmy z branży lotniczej, znajdujące się w portfelu Skarbu Państwa, to m.in. LOT, LOT AMS oraz LS Airport Services.