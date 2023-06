Rada nadzorcza PLL LOT wybrała nowy zarząd spółki - poinformował w środę narodowy przewoźnik. Do zarządu, którym kieruje Michał Fijoł, powołano Dorotę Dmuchowską, Katarzynę Piskorz i Pawła Urbaniaka.

"Przed nami czas dużych wyzwań. Musimy spełnić finansowe i operacyjne warunki przyznanej nam w pandemii pomocy publicznej oraz zapewnić spółce powrót na ścieżkę rozwoju, którą trzy lata temu przerwał globalny kryzys branży lotniczej. Wierzę, że suma doświadczeń, kompetencji i ambicji menedżerów tworzących zarząd PLL LOT to umożliwi" - powiedział, cytowany w komunikacie spółki, prezes PLL LOT Michał Fijoł.

"Konkurs mający na celu wyłonienie członków zarządu PLL LOT zakończył się wyborem Doroty Dmuchowskiej na członka zarządu ds. operacyjnych, Katarzyny Piskorz na członka zarządu ds. korporacyjnych i Pawła Urbaniaka na członka zarządu ds. finansowo-ekonomicznych. Będą oni ściśle współpracować z Michałem Fijołem, wybranym na prezesa zarządu w ubiegłym tygodniu" - podała spółka.

Jak poinformowano, Dorota Dmuchowska z lotnictwem związana jest od 1995 roku. Pełniła różne funkcje w obszarze operacyjnym, a w 2007 r. objęła stanowisko szefowej biura personelu pokładowego. Następnie powierzono jej stanowisko członka zarządu spółki LOT Crew, które sprawowała przez osiem lat. W 2021 r. objęła również stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych Polskiej Akademii Lotniczej.

Jak poinformowano, Katarzyna Piskorz jest członkiem zarządu PLL LOT ds. korporacyjnych od 2019 r. Wcześniej sprawowała funkcje korporacyjne w podmiotach z branży ubezpieczeniowej oraz realizujących projekty inwestycyjne w ramach Grupy PFR. Przez 15 lat była związana z Grupą PZU, gdzie m. in. kierowała biurem pełniącym rolę centrum kompetencyjnego w zakresie funkcji korporacyjnych.

Paweł Urbaniak zaś - jak podano w komunikacie - przed przejściem do branży lotniczej zdobył uznanie, jako członek zarządu i dyrektor ds. finansowych w wiodących podmiotach prywatnych. Sprawował te funkcje m.in. w notowanych na GPW Gino Rossi SA czy Wittchen SA. W 2020 r. dołączył do LS Airport Services, pierwotnie w roli dyrektora do spraw finansowych, a następnie prezesa zarządu. "Wśród jego zasług wymienia się sprawne przeprowadzenie LSAS przez okres pandemii oraz zapewnienie niezakłóconych operacji lotniczych licznym przewoźnikom" - wskazano w komunikacie.

W ubiegłym tygodniu rada nadzorcza PLL LOT po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym powołała na stanowisko prezesa Michała Fijoła, który od blisko siedmiu lat był zarządzie. Jednocześnie RN odwołała Pawła Rozkruta z funkcji członka zarządu ds. finansowych.

Pod koniec grudnia ub.r. rady nadzorcze PLL LOT i Polskiej Grupy Lotniczej odwołały Rafała Milczarskiego z funkcji prezesa obu spółek. Do czasu wyłonienia nowych prezesów, do pełnienia tej funkcji rada nadzorcza PLL LOT oddelegowała przewodniczącą Katarzynę Lewandowską.

LOT w ubiegłym roku przewiózł 8 mln pasażerów, wykonując ponad 85 tys. lotów. Zarząd PLL LOT w marcu br. informował, że prognozuje, iż w 2022 r. spółka wypracowała ponad 100 mln zł zysku.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem z 30,7 proc. jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa. W skład PGL-u wchodzą najważniejsze firmy z branży lotniczej, znajdujące się w portfelu Skarbu Państwa - m.in. LOT, LOT AMS oraz LS Airport Services.