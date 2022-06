Rada UE przedłużyła o rok ważność certyfikatu Covid

Autor: PAP, AK

Data: 28-06-2022, 15:57

Rada UE przedłużyła we wtorek o rok - do 30 czerwca 2023 r. - obowiązywanie przepisów, umożliwiających działanie unijnego cyfrowego certyfikatu Covid. Jeśli sytuacja na to pozwoli, można je będzie uchylić wcześniej.

Rada UE przedłużyła we wtorek obowiązywanie cowidowych przepisów / Maxime on Unsplash

"Przedłużenie rozporządzenia zapewni, że podróżni z UE, a także z krajów trzecich przyłączeni do systemu będą mogli nadal korzystać z unijnego cyfrowego certyfikatu Covid w przypadku podróży na terenie Unii w państwach członkowskich, w których wymagane są te zaświadczenia. Jeżeli pozwoli na to sytuacja zdrowotna, rozporządzenie można również uchylić wcześniej" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Radę UE.

Oprócz tego, zgodnie z decyzją podjętą we wtorek przez państwa członkowskie, do 31 grudnia 2022 r. Komisja Europejska ma zaprezentować szczegółowe sprawozdanie z działania certyfikatu; sprawozdaniu temu mogą towarzyszyć wnioski ustawodawcze, umożliwiające nową ocenę konieczności uchylenia lub utrzymania certyfikatu w zależności od rozwoju sytuacji zdrowotnej. Dodatkowo, rozszerzona zostanie pula uznawanych testów antygenowych, a status "ozdrowieńca" można będzie uzyskać po zrobieniu testu antygenowego.