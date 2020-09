Radial rozpoczyna działalność operacyjną w Polsce

Radial, należący do grupy bpost, to wysoce zaawansowany technologicznie operator logistyczny oferujący szeroki zakres usług w całym łańcuchu logistycznym e-commerce. Dzięki systemowym rozwiązaniom technicznym dla omnichannel łączy sprzedawców i klientów poprzez wysokojakościowe usługi fulfillment oraz różnorodne opcje dostaw. Firma rozpoczęła działalność w Polsce w kwietniu tego roku, jednakże operacyjnie magazyn centralny spółki Radial Poland ruszył z początkiem września. Wcześniej operator przejął firmę Landmark Global działającą na polskim rynku od kilku lat.

„Radial zapewnia swoim klientom nie tylko pełną obsługę logistyczną ich sieci e-commerce w zakresie fulfillmentu oraz zarządzania dostawami, ale wspiera ich także w konkurowaniu i wchodzeniu na nowe rynki e-handlu. Dla firm, które planują ekspansję na rynkach zagranicznych, może być to nowa droga do realizacji tego celu, gdyż nasze systemy pozwalają przy jednej integracji na łatwy i szybki dostęp do usług w kolejnych centrach Radial zlokalizowanych w innych częściach świata. Dostarczamy pełną obsługę fulfillmentową transportu, w tym również wysoce wydajną obsługę zwrotów, zapewniając szybką gotowość towarów do ponownej sprzedaży” – mówi Tomasz Okowiak, Site Director i jednocześnie członek zarządu Radial Poland.

Radial świadczy usługi fulfillment tj. pełną obsługę logistyczną e-handlu w zakresie realizacji dostaw B2C i B2B, zarządzania zamówieniami w omnichannel (wielokanałowo) dzięki własnemu rozwiązaniu systemowemu ROM (Radial Order Management) a także obsługi klienta i płatności oraz ochrony przed oszustwami w internecie na kilku rynkach światowych. Do grona klientów firmy Radial należy ponad 200 czołowych marek handlowych na świecie, głównie z branż: health&care, fashion, elektroniki, akcesoriów i biżuterii.

Radial Poland swoją siedzibę i magazyn centralny o pow. 9,3 tys. mkw. (klasa A+) posiada w Pruszkowie (na terenie MLP II Pruszków), gdzie pracuje około 150 osób. Operacyjnie, polski magazyn pod szyldem Radial rozpoczął działalność we wrześniu 2020 r., stąd przygotowuje obecnie zamówienia online swoich klientów, dostawy B2C i B2B do kilkudziesięciu państw na świecie. Bliska odległość od Warszawy i tylko kilka minut od głównych węzłów komunikacyjnych, bliskość międzynarodowego lotniska Chopina i sieci autostrad (A2, S2, S8) a także głównych magazynów największych firm kurierskich, umożliwia Radialowi szybką i wysokiej jakości realizację dostaw dzięki stale rosnącej liczbie współpracujących firm kurierskich w ramach globalnej sieci bpost.