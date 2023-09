15 mln zł otrzyma Radomski Szpital Specjalistyczny przy ul. Tochtermana głównie na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), który w najbliższym czasie ma być rozbudowany – poinformował we wtorek w Radomiu wiceminister zdrowia Marcin Martyniak.

"To są środki z Funduszu Medycznego, z funduszu modernizacji podmiotów leczniczych - rekordowych środków, które w kwocie 1,5 mld zł zostały przekazane dla 152 podmiotów w skali całego kraju" - przekazał podczas konferencji prasowej podsekretarz w resorcie zdrowia.

Wcześniej Radomski Szpital Specjalistyczny otrzymał na rozbudowę SOR-u dofinansowanie w wysokości 35 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

"Niespełna 11 mln zł z 15 mln zł, które w rachunku ciągnionym tych 35 mln zł zaanonsowanych dwa miesiące temu, będą stanowiły bardzo istotne wsparcie" - zauważył Martyniak. Wyjaśnił, że pieniądze te zostaną przeznaczone na wysokospecjalistyczny sprzęt, który będzie służył w szczególności poprawie komfortu pacjentów i dostępu do świadczeń. "Można śmiało powiedzieć, że ten SOR, po tych dwóch inwestycjach, będzie pretendował do grona najnowocześniejszych na południowym Mazowszu" - wskazał wiceminister.

Martyniak zaznaczył, że w ciągu ośmiu ostatnich lat rząd podwoił nakłady na sektor ochrony zdrowia w ujęciu procentowym do PKB. "Z 77 mld zł w 2015 r. do szacowanych 170 mld zł w 2023 r." - powiedział przedstawiciel resortu zdrowia.

Wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowia Anna Kwiecień (PiS) poinformowała, że pieniądze z Funduszu Medycznego zostaną wykorzystane m.in. na budowę systemu poczty pneumatycznej w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Dzięki temu znacznie usprawniona zostanie procedura przekazywania próbek do laboratorium. Według szpitala czas oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych skróci się nawet o ok. 60 proc. "To będzie bardzo szybkie przekazywanie próbek, szybka diagnostyka i szybka informacja dla personelu medycznego i pacjenta" - zaznaczyła Kwiecień.

Realizacja inwestycji rozbudowy SOR-u jest obecnie na etapie przetargu, na który wpłynęło sześć ofert. Są one teraz oceniane pod względem formalnym.