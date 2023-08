W Radomiu ma zostać wybudowany nowy blok z mieszkaniami na wynajem z zasobu gminy. W dziewięciokondygnacyjnym budynku na osiedlu Michałów znajdzie się 90 mieszkań - poinformowały władze miasta. We wtorek ogłoszony został przetarg na budowę.

Nowy blok ma powstać u zbiegu ulic Piastowskiej i Łokietka. Jak podał radomski magistrat, na realizację tej inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ponad 37 mln zł. Finansowy wkład miasta wyniesie natomiast ponad 9 mln zł.

W dziewięciokondygnacyjnym bloku znajdzie się 90 mieszkań o powierzchni od 32 do 63 m kw., z czego ponad połowa to lokale trzypokojowe. Powstaną też mieszkania dwupokojowe i kawalerki, a pięć lokali na parterze zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oddanie budynku do użytku jest planowane na 2026 rok. Ogłoszenie o przetargu na budowę bloku opublikowano we wtorek w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Termin składania ofert upływa 8 września br.