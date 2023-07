W pierwszych dniach sierpnia zostanie ogłoszony przetarg na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2025 r. – zapowiedział w czwartek prezydent Radomia Radosław Witkowski.

"To projekt dekady, nie tylko dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, ale też dla całego Radomia" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej Witkowski. Zaznaczył, że konieczność rozbudowy SOR-u stała się oczywista zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19.

"Ten czas bezlitośnie obnażył braki w ochronie zdrowia w całej Polsce. Mając w Radomiu dwa szpitale, wyjątkowo dotkliwie odczuliśmy problemy związane z infrastrukturą właśnie w takim krytycznym momencie jak pandemia koronawirusa" - powiedział Witkowski.

Wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk zauważyła, że budynek szpitalnego oddziału ratunkowego został oddany do użytku w 2001 r. i nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia. "Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego to przede wszystkim większy komfort i bezpieczeństwo dla pacjentów oraz lepsze warunki pracy personelu" - podkreśliła Michalska-Wilk.

Inwestycja zostanie dofinansowana 35 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Projekt zakłada dobudowanie nowej części SOR-u po wschodniej stronie obecnego budynku. Powierzchnia oddziału zwiększy się z 1500 do 2300 m.kw. Rozbudowa i przebudowa pozwoli na wyodrębnienie stref dla przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego pacjentów wymagających natychmiastowej terapii i dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie do SOR-u. Dodatkowo dla pacjentów z objawami choroby zakaźnej zaprojektowano niezależne wejście do strefy służącej diagnostyce, obserwacji i leczeniu.

Rozbudowany SOR będzie miał pracownię diagnostyki obrazowej wyposażoną w tomograf komputerowy, aparat RTG i ultrasonograf. Projekt przewiduje także montaż wszelkich niezbędnych systemów dekontaminacji, dezynfekcji i jonizacji. Zwiększenie powierzchni umożliwi stworzenie nowych gabinetów umożliwiających prowadzenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Oddział będzie przygotowany na przyjęcie 70 tys. pacjentów rocznie. Harmonogram zakłada, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2025 r.