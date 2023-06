Biznes i technologie

Radom: Pierwszy lot do Grecji; w piątek lotnisko odprawiło 15-tysięcznego pasażera

Autor: PAP

Data: 16-06-2023, 19:53

15 tys. pasażerów odprawiło do tej pory lotnisko w Radomiu. W piątek z radomskiego portu wyleciał pierwszy samolot do Grecji. To czwarte, po Rzymie, Paryżu i Tiranie, regularne połączenie z Radomia – poinformowała rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont.