Wypełniliśmy nasze obietnice sprzed czterech lat – mówił na wspólnej konferencji prasowej parlamentarzystów PiS w Radomiu poseł Marek Suski. Wśród zrealizowanych inwestycji polityk wymienił m.in. budowę radomskiego lotniska i modernizację linii kolejowej do Warszawy.

Suski podkreślił, że za rządów Zjednoczonej Prawicy do Radomia trafiło na różnego rodzaju inwestycje 10 mld złotych. "Wypełniliśmy nasze obietnice sprzed czterech lat. Nawet można powiedzieć, że wypełniliśmy je nie tylko w pełni, ale nawet przekroczyliśmy. A jeżeli chodzi o cały region radomski to jest to kolejnych kilka miliardów rozproszonych na setki inwestycji" - zauważył poseł PiS.

Oprócz budowy radomskiego lotniska i modernizacji linii kolejowej do Warszawy, polityk wymienił także m.in. przebudowę ważnego traktu komunikacyjnego, jakim jest al. Wojska Polska. Wspomniał również o budowie siedziby Polskich Sieci Elektroenergetycznych, rozbudowie serwerowni Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu i budowie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w szpitalu przy ul. Tochtermana.

Poseł Andrzej Kosztowniak, szef Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Drogi Ekspresowej S12, przypomniał, że pod koniec sierpnia ogłoszony został przetarg na realizację kolejnej ważnej i długo oczekiwanej inwestycji drogowej - na budowę odcinka drogi ekspresowej S12 o długości 14,4 km od granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy. "To największy przetarg w historii naszej ziemi, na kilka miliardów złotych" - zauważył.

Poseł Radosław Fogiel przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów z hasłem "Bezpieczna przyszłość Polaków", a większość inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie w Radomiu i regionie radomskim jest w jakiś sposób związana z bezpieczeństwem.

"Są to albo bezpośrednie inwestycje związane z wojskiem, czy z bezpieczeństwem naszych danych, z bezpieczeństwem zdrowotnym, albo są to inwestycje, które w znaczący sposób, czy to bezpośrednio polepszają komfort życia, czy - będąc lokomotywami rozwoju, tak jak kolej, lotnisko, drogi - będą sprawiać, że Radom będzie się bogacił, a co za tym idzie będą się bogacić jego mieszkańcy" - stwierdził Fogiel.