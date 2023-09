Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu wybuduje nowy budynek główny, w którym, oprócz części administracyjnej, znajdą się m.in. kasy biletowe, sale: konferencyjna, koncertowa, wystawowa oraz sklep z pamiątkami. W czwartek podpisano umowę z wykonawcą projektu.

Nowy budynek powstanie na terenie obecnego parkingu. "Tworząc koncepcję nowego obiektu, chcieliśmy, by miał on wszelkie zalety nowoczesnej siedziby, by mógł pełnić różne funkcje, m.in. biurową i konferencyjną" - powiedziała na czwartkowej konferencji prasowej dyrektorka Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek. Zaznaczyła, że ważnym zadaniem, jakie stoi przed projektantem, jest wkomponowanie nowej siedziby w istniejące otocznie i - poprzez odpowiednie elementy architektury - nawiązanie do charakteru i stylistyki miejsca. Przy budowie nowego obiektu mają być m.in. zastosowane tradycyjne elementy architektury drewnianej.

Koszt przygotowania dokumentacji to 1,2 mln zł. Pieniądze na ten cel przeznaczył samorząd województwa mazowieckiego. Jak zauważył obecny na konferencji wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski, budowa nowego budynku to kolejny ważny krok w rozwoju Muzeum Wsi Radomskiej. W ramach inwestycji powstanie też parking, na terenie którego ma być m.in. wyodrębnione miejsca dla kamperów. Będzie również stacja ładowania samochodów elektrycznych i mała farma fotowoltaiczna.

Muzeum Wsi Radomskiej usytuowane jest na powierzchni 32 ha. Znajduje się tam ponad 60 obiektów dawnego budownictwa wiejskiego - drewniane chałupy, dwory, kościół, budynki gospodarcze, kuźnie i wiatraki.

Skansen posiada również 16 tys. eksponatów ruchomych. To m.in. kolekcje starych maszyn rolniczych, narzędzi, przedmiotów codziennego użytku i sztuki ludowej. Sielankowy klimat placówki tworzą przydomowe ogródki, z kwitnącymi latem malwami, zagroda z domowymi zwierzętami, przydrożne kapliczki i ule.