Biznes i technologie

Radom: Zainaugurowano połączenie lotnicze Radom - Warna

Autor: PAP

Data: 20-06-2023, 13:05

Pięć połączeń regularnych oferuje LOT z lotniska w Radomiu. We wtorek zainaugurowano pierwszy lot do Warny w Bułgarii. Pozostałe regularne kierunki z Radomia realizowane przez narodowego przewoźnika to: Rzym, Paryż, Tirana i Preweza.